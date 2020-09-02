В Музее Победы откроется фестиваль "Дни военно-исторического кино"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Дни военно-исторического кино", посвященный столетию актера и режиссера Сергея Бондарчука, откроется в Москве в среду на площадке Музея Победы. Гостей смотра ожидают кинопоказы, тематические дискуссии и творческие встречи, рассказал ТАСС директор музея Александр Школьник.

"Дни военно-исторического кино" пройдут в столице во второй раз, площадками для кинопоказов станут Музей Победы и Центр Международной Торговли. "Это первый масштабный международный форум, который возрождает фестивальную жизнь после пандемии. В этом году фестиваль приурочен к 75-летию окончания Второй мировой войны, и посвящен 100-летию нашего выдающегося режиссера и сценариста Сергея Бондарчука. На закрытии мы сможем увидеть культовый фильм мастера "Они сражались за Родину", на мой взгляд, это одна из самых пронзительных отечественных кинолент о войне. Фильм на все времена", - сказал Школьник.

Программа включает, в частности, фильмы о Великой Отечественной войне и специальный закрытый показ картины о коронавирусе для врачей и социальных работников. Публике представят картины из России, Великобритании, Бразилии, Израиля и других стран. Школьник отметил, что гостей смотра ожидают творческие встречи, презентации, дискуссии, турнир по настольной игре "Великая Отечественная война" с элементами дополненной реальности для юных поклонников истории и любителей видеоигр. Торжественное открытие фестиваля состоится 2 сентября в Музее Победы.

Посетителям Музея Победы также представят премьеру постановки "Оперетта на войне", которые студенты ГИТИСа подготовили к юбилею Победы, но не показали ранее из-за пандемии, гостей пригласят на концерт для фортепиано "Песни кинофильмов Победы". "Мы постарались сделать все, чтобы этот кинофорум приобрел свой стиль, свою энергетику, свою аудиторию. Всех секретов выдавать не стану. Убежден, что у кинофорума прекрасные перспективы и большое будущее", - добавил собеседник агентства.

Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России, Министерства обороны РФ, Общественной палаты России, Фонда президентских грантов.