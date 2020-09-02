Дегтярев представил нового министра культуры Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил министром культуры региона бывшего директора АНО "Центр поддержки социальных инициатив "Открытый регион" Юрия Ермошкина. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Накануне Дегтярев во время прямой линии в социальных сетях сообщил об увольнении с поста министра культуры Александра Федосова, проработавшего около 15 лет на этом посту. Он переходит на должность первого проректора в Хабаровский государственный институт культуры.

"Михаил Дегтярев представил [на встрече с работниками культуры] нового министра культуры региона. На эту должность назначен Юрий Ермошкин. До завершения организационно-штатных мероприятий в правительстве края он будет работать с приставкой "и. о.", - говорится в сообщении.

Ермошкин начал работать в Хабаровском крае в этом году в качестве директора АНО "Центр поддержки социальных инициатив "Открытый регион". До этого на протяжении более 10 лет он занимался реализацией социокультурных проектов в разных регионах страны.

"Юрий Иванович Ермошкин - мой земляк. Имеет положительные отзывы в Минкультуры РФ. Человек энергичный, контактный, дипломатичный, хорошо ориентируется в отрасли. Рекомендую ему в тесной коммуникации с прежним министром объехать все районы, встретиться с творческими коллективами. В общем, погрузиться с головой в работу", - цитирует пресс-служба Дегтярева.

"Это большая ответственность и доверие. Я много лет проработал в различных секторах сферы культуры и буду использовать свой опыт и проектный подход в решении поставленных передо мной задач на новом посту. Александр Вячеславович [Федосов] - мудрый человек, долгие годы занимался культурой в регионе. Безусловно, мне есть, чему у него поучиться. Буду перенимать опыт и продолжать работать над уже имеющимися проектами. Прежде всего, будем работать над реализацией национального проекта "Культура", - приводятся в сообщении слова Ермошкина.