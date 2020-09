Gorillaz станет хедлайнером фестиваля Park Live-2021 в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Британская группа Gorillaz выступит в Москве 9 июля 2021 года в рамках фестиваля Park Live. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе организатора смотра, агентства "Мельница".

"Группа Gorillaz возглавит фестиваль Park Live 9 июля 2021", - сообщили организаторы.

Gorillaz уже выступали на Park Live в 2018 году, однако концерт британцев пришлось прервать из-за сильной грозы в столице. Организаторы предлагают всем обладателям билетов на фестиваль 2018 года специальную скидку в размере 20% на выступление группы, говорится на странице фестиваля "ВКонтакте". Отмечается, что билеты поступят в продажу 7 сентября.

Организаторы были вынуждены отменить восьмой по счету фестиваль, который должен был пройти в Москве с 11 по 19 июля, из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Масштабный музыкальный смотр пройдет с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 года в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники". Выступление всех объявленных ранее артистов (групп My Chemical Romance, Placebo, The Killers, The Offspring, Sum41 и других) также планируется перенести.

Группа Gorillaz была основана в 1998 году в британском городе Эссекс Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. Они позиционируют себя как "виртуальный" коллектив с четырьмя анимационными участниками, которые появляются в клипах группы, - 2D (вокал и клавишные), Мердок Никкалс (бас-гитара), Нудл (гитара, вокал) и Рассел Хоббс (ударные). Группа выпустила шесть студийных пластинок в стиле альтернативный рок, электроника, трип- хоп и поп. Первый же альбом был продан тиражом в 7 млн экземпляров и помог музыкантам попасть в Книгу рекордов Гиннесса как "Лучшая виртуальная группа", а Demon Days принес статуэтку премии "Грэмми". Запись Humanz ознаменовала воссоединение Gorillaz после семилетнего перерыва в 2017 году, а в 2018 году коллектив выпустил очередной альбом - The Now Now.