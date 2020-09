В Москве начинаются показы программы виртуальной реальности Венецианского фестиваля

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Организаторы показа программы виртуальной реальности Venice VR Expanded - Satellite Programme в Москве, которая начинает работу одновременно с Венецианским кинофестивалем, хотят познакомить российскую аудиторию с лучшими VR-проектами со всего мира. Работы такого высокого уровня впервые представлены в России, рассказала на открытии основатель студии Less Media Group, одного из инициаторов проекта, Алина Михалева.

Международный Венецианский кинофестиваль открывается на итальянском острове Лидо 2 сентября. С 2017 года на смотре показывают лучшие интерактивные работы со всего мира в программе Venice Virtual Reality, которая в этом году пройдет онлайн из-за пандемии. Проекты из этой секции покажут в 15 городах мира, включая Москву. Увидеть фильмы программы Venice VR Expanded - Satellite Programme можно на площадке дизайн-квартала "Флакон".

"Все прокаты уникальные, премьерные. Возможность привезти проект биеннале в города появилась только в июле, когда был завершен конкурсный отбор. Все предыдущие года показ VR-работ на Венецианском фестивале проходил на маленьком острове рядом с Лидо, где проходит основной фестиваль. Я сомневаюсь, что в следующие годы будет такая возможность, но если будет, то мы попытаемся сделать это снова. Мне кажется, что главное ожидание - создать для российской аудитории возможность познакомиться с работами такого уровня. Такие фестивали и работы никогда не приезжали в Россию", - сказала Михалева.

Она отметила, что организаторы будут рады, если им удастся привлечь аудиторию, которой интересно кино, искусство и новые форматы. "Это значит, что появится интерес, возможно, появится больше российских проектов в VR-формате, больше людей, готовых это финансировать, и будет больше понимания на отечественном рынке, что это такое", - добавила Михалева.

Стать Бабой Ягой и отправиться на Луну

Зрители получат возможность увидеть более 40 лучших мировых проектов, которые вошли в программу, в формате виртуальной реальности. Среди рекомендаций кураторов - анимационный фильм "Баба Яга" от студии Baobab Эрика Дарнеля, автора и режиссера серии мультфильмов "Мадагаскар", шестикратного победителя премии Эмми за интерактивный контент.

"Если вы посмотрите одну работу на этом фестивале, то пусть это будет мультфильм "Баба Яга". Здесь топовый состав актрис, которые приняли участие в озвучке проекта. Главную героиню озвучивает Дейзи Ридли, другие роли Дженнифер Хадсон, Кейт Уинслет и Гленн Клоуз. Это интерактивный мультфильм, создатели дают пользователю сделать определенные выборы. В соответствии с тем, какие выборы вы будете совершать, финал истории будет разный", - рассказала Михалева.

Документальный проект "Мы живем здесь" Роуз Троше погрузит зрителя в историю жизни 60-летней бездомной женщины, начиная с того дня, как полиция решает выгнать всех бездомных из парка, где она обосновалась в маленькой палатке. Ход событий и последовательность выборов позволяет публике осознать, что на месте главной героини может оказаться каждый. Мультфильм "Бумажные птицы" Германа Хеллера и Федерико Карлини расскажет историю талантливого музыканта, который должен спасти свою семью, похищенную тенями.

Фильм "Первый шаг - от Земли до Луны" Йорга и Марии Куртьял позволит пережить знаменитое космическое путешествие программы "Аполлон" от запуска корабля до возвращения домой. Кроме того, посетителям программы будет доступно 20-минутное превью ожидаемой игры "Гномы и гоблины" от режиссера и продюсера Джона Фавро, который снял блокбастеры "Железный человек", "Книга джунглей" и "Король Лев". По словам организаторов, проект находился в разработке около четырех лет, полная версия игры длится более двух часов. Глазами главного героя зритель увидит фантастическую страну и сможет стать частью волшебного сообщества. Все показы программы пройдут на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами.

О программе

Инициатором и соорганизатором показа программы Venice VR Expanded - Satellite Programme в Москве стала интерактивная студия Less Media Group в партнерстве с компанией "Экспоконтент". Техническими партнерами проекта стали Российский технологический университет МИРЭА и российское представительство HTC Vive (производитель систем виртуальной реальности). Показ пройдет при поддержке Российской ассоциации дополненной и виртуальной реальности (AVRA).

Всего в VR-секцию Венецианского кинофестиваля вошли проекты из 24 стран, конкурсная программа состоит из 31 работы. Еще 10 работ входят в категорию Best In VR - лучшие VR-работы, которые уже были ранее опубликованы. Оценивать проекты будут японский геймдизайнер Хидэо Кодзима и британский режиссер-документалист Асиф Кападия, получивший премию Оскар за фильм "Эми" о певице Эми Уайнхаус. Возглавила жюри режиссер VR-проекта The Key, получившего Венецианского льва за лучшую иммерсивную работу в 2019 году, Селин Трайкарт.