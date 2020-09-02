Минкультуры запустит в России гастрольный проект

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ запустит проект "Мы - Россия", в рамках которого отечественные региональные коллективы отправятся на гастроли по стране. Об этом сообщила в среду журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Появился новый гастрольный проект, который происходит внутри страны, под названием "Мы - Россия". Он сконцентрирован на региональных организациях, учреждениях, оркестрах и ансамблях", - сказала Любимова.

По словам министра, на рассмотрении ведомства уже порядка 60 заявок. Среди потенциальных участников - Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого, Кубанский казачий хор, Сибирский русский народный хор, Ансамбль танца "Лезгинка" и другие. "Лучшие, наиболее проработанные, самые яркие гастрольные программы поедут в разные города", - отметила глава Минкультуры.

Решение о запуске было принято министерством из-за отмены и переноса гастролей российских коллективов за рубежом на фоне пандемии.