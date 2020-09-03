Семья из Германии вернула музею "Царское село" похищенные во время войны книги

БЕРЛИН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Церемония передачи двух книг, похищенных немцами во время Второй мировой войны из библиотеки музея-заповедника "Царское село", состоялась в среду в посольстве России в Германии. Ценные книги вернула семья из небольшого города Рихайм (земля Тюрингия).

Вольфганг Веррес, инициатор передачи книг, рассказал, что его отец, воевавший на стороне национал-социалистов, выменял их в свое время на сигареты у одного из немецких офицеров. Речь идет о средневековой поэме "Песнь о Нибелунгах" 1867 года издания и либретто к опере Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда".

"Эти книги находились в нашей семейной библиотеке. Лишь перед смертью отец рассказал об их происхождении, - сказал журналистам Веррес. - На семейном совете мы решили передать их российской стороне. Они попали к нам незаконным путем. Место книгам там, откуда их забрали".

Теперь книги будут направлены в Россию. Они пройдут экспертизу в Министерстве культуры и, вероятно, будут возвращены в библиотеку "Царского села". "Мы хотели бы этого", - заявил Веррес.

Передача книг организована при поддержке Фонда культуры земель Германии.