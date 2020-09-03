Комнаты Николая I в Гатчинском музее-заповеднике открыли для публики впервые за 80 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Комнаты императора Николая I в музее-заповеднике "Гатчина" впервые за последние восемь десятилетий открыли для публики после длительной реставрации. Постоянная экспозиция, в которую вошли подлинные мемориальные предметы, принадлежавшие государю, располагается в Арсенальном каре Гатчинского дворца.

"Комнаты Николая I были оборудованы в Арсенальном каре Гатчинского дворца при перестройке 1846-1850 годов под руководством архитектора Романа Кузьмина. Интерьеры сильно пострадали в годы оккупации Гатчины. Но в результате научно-реставрационных работ, которые продолжались 10 лет, эти помещения предстают в своем историческом виде", - рассказали журналистам в пресс-службе музея-заповедника.

Для посетителей теперь доступны Малый и Большой военные кабинеты императора, Приемная, Камердинерская и служебные помещения. Так, в Малом кабинете Николай I читал книги, работал с документами и совещался с особо приближенными советниками. Большой военный кабинет служил парадным залом для аудиенций, почти вся обстановка сохранилась с середины XIX века. Здесь же после реставрации выставлен один из последних офицерских мундиров Николая I.

На исторические места вернулись многие подлинные предметы, которые принадлежали императору: бюро, стулья, кресла, люстры, картины, рассказали в музее. Некоторые экспонаты (например, походная кровать Николая I) были воссозданы с использованием старинных акварелей, фотографий и аналогов из других музейных собраний. Посетители также увидят воссозданные умывальник, ватерклозет и "дожжевой шкаф" - прообраз современной душевой кабины (в начале 50-х годов XIX века дворец был оборудован водопроводом и канализацией).

"Открытие комнат Николая I - это, безусловно, огромное событие для Гатчинского музея, но мы не останавливаемся на этом. У нас уже в данный момент продолжается реставрация следующих комнат Арсенального каре - это личные покои супруги Николая Павловича, императрицы Александры Федоровны, параллельно начались работы в Готической галерее", - сказал журналистам на открытии экспозиции директор музея-заповедника Василий Панкратов.

Руководитель музея также отметил, что в ближайшие месяцы - к ноябрю - запланировано открытие фасадов Гатчинского дворца после реставрации, продолжающейся с 2015 года. "Идет реставрация Китайской галереи. Арсенальный зал отреставрирован, но мы еще не "поймали" мемориальную атмосферу. Мы ее ищем и наполняем ею зал", - добавил он.

О доступе к экспозиции и о дворце

Для гостей музея-заповедника экскурсии в личные комнаты Николая I доступны с 4 сентября. Посещение экспозиции пока возможно только в составе организованной группы, маршрут включает также посещение Собственного сада.

Гатчинский дворец, построенный во второй половине XVIII века, стал личной собственностью Николая I после смерти его матери Марии Федоровны в 1829 году. В детстве он бывал здесь с отцом, императором Павлом I, и принимал с ним военные парады на дворцовом плацу. С 1845 по 1856 год проводилась перестройка Гатчинского дворца, и он обрел тот вид, который сохранился до настоящего времени.

После революции 1917 года дворец использовался как музей. Он значительно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Поэтапные работы по его возрождению начались только в 1976 году.