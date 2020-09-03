В Петербурге открылась выставка памяти певца Дмитрия Хворостовского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Выставка "Голос, покоривший мир" памяти Дмитрия Хворостовского (1962-2017) открылась в четверг в Шереметевском дворце, где расположен Музей музыки - филиал Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства. Основу выставки составили экспонаты из собрания Красноярского краевого краеведческого музея, в содружестве с которыми петербуржцы подготовили эту выставочную премьеру.

Это первая в этом году офлайн-выставка в петербургском музее.

"Мы как историки театра имеем дело со многими знаменитостями. Дмитрий Хворостовский в их ряду - это удивительная гармоничная фигура, таких очень немного в истории нашей оперной сцены. Это миссионер, который нес своим искусством добро и красоту и достойно представлял Россию во всем мире", - сказала журналистам директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.

Экспозиция охватывает все периоды жизни и творчества одного из лучших баритонов современности. Идею выставки, которая будет работать до 29 ноября, поддержали родители певца Александр и Людмила Хворостовские, передавшие красноярскому музею более 200 домашних вещей, принадлежавших их сыну. Также Метрополитен опера, Ла Скала и другие оперные сцены предоставили для экспозиции афиши выступлений певца, здесь же - программки, фотографии, видеозаписи выступлений Хворостовского, звучавшие на вернисаже.

Среди самых трогательных экспонатов - запонка Федора Шаляпина, которую великий бас подарил когда-то монтировщику сцены Императорского Мариинского театра. Спустя десятилетия правнучка монтировщика преподнесла эту семейную реликвию в дар Дмитрию Хворостовскому.

Всего Хворостовский четырежды участвовал в международных вокальных конкурсах, неизменно побеждая в каждом из них. Он многие годы был творчески и дружески связан с Петербургом и его музыкантами: выступал с концертами в залах Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, пел в оперной классике на сценах Мариинского театра и был участником фестиваля "Звезды белых ночей". Многим петербуржцам запомнилось его выступление на открытой сцене Дворцовой площади с репертуаром из песен Великой Отечественной войны.