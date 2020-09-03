Тильда Суинтон призналась, что всегда мечтала работать с Альмодоваром

ВЕНЕЦИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Британская актриса Тильда Суинтон, удостоенная почетного "Золотого льва" на 77-м Венецианском кинофестивале, призналась, что всегда мечтала работать с испанским режиссером Педро Альмодоваром. Они представили в четверг вне конкурса свою первую совместную работу - 30-минутную интерпретацию пьесы Жана Кокто "Человеческий голос".

"У меня давние отношения с Альмодоваром, и начались они после просмотра его фильма "Женщины на грани нервного срыва" (Mujeres al bored de una taqueria de nervios, 1988), в который я была влюблена, - рассказала актриса журналистам на состоявшейся в четверг пресс-конференции. - Я хотела с ним поработать, но как, он снимает на испанском. В Шотландии я просила одного знакомого монаха молиться за то, чтобы я поработала с Альмодоваром", - рассказала актриса.

Проект с Суинтон, осуществленный сразу после завершения периода карантина, стал для испанского режиссера первым на английском языке. Он признался, что текст Кокто, написанный в 1928 году и поставленный впервые на сцене в форме моноспектакля в 1930 году, всегда его привлекал. Альмодовар уже раньше цитировал его в своих фильмах, и, по его словам, в определенном смысле он вдохновил его "Женщин на грани". В разные годы брошенную женщину, в последний раз говорящую по телефону со своим бывшим любовником, играли Анна Маньяни (в постановке Роберто Росселлини), Софи Лорен, а также Ингрид Бергман. Альмодовар немного переписал текст, чтобы "избежать устаревших вещей, несвойственных более ни одной женщине". Затем он был переведен на английский. В версии режиссера, всегда снимавшего фильмы о женщинах, героиня, как и в первоисточнике, говорит по телефону, но с наушниками, свободно передвигаясь по "квартире", выстроенной в киностудии.

"Период самоизоляции во время пандемии научил нас, что мы почти все можем делать из дома - работать, смотреть кино на разных платформах, заказывать еду, делать покупки. Но мы дома находимся как будто в заточении. И выход из этого заключения - поход в кино. Только в темном зале перед большим экраном в компании незнакомых людей можно получить определенных опыт от просмотра фильма", - сказал Альмодовар. А киноплатформы, по его мнению, лишают режиссера возможности увидеть это "взаимодействие" его фильма и публики. 70-летний режиссер, обладатель многочисленных премий, включая почетного "Золотого льва", который ему был вручен в Венеции в прошлом году, сообщил, что уже приступает к работе над новыми проектами.