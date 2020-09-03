Музей-заповедник "Херсонес" запустил приложение с реконструкцией 11 памятников

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Херсонес" запустил для посетителей мобильное приложение с технологией дополненной реальности "Херсонес AR", в котором представлены реконструкции 11 археологических памятников, среди которых символ музея - Базилика, сообщили журналистам в пресс-службе музея в четверг.

"Для посетителей музея-заповедника "Херсонес Таврический" разработали специальное мобильное приложение "Херсонес AR" на основе технологий дополненной реальности с интерактивной картой навигации. Уже сегодня посетители заповедника могут увидеть художественные реконструкции 11 археологических памятников. Чтобы увидеть целую коллекцию 3D-моделей со всеми любимыми памятниками, таких как Базилика 1935 года, Античный театр, Уваровская базилика, Монетный двор, Храм на сводах и другие, достаточно скачать на свой смартфон или планшет приложение "Херсонес AR" - и миниатюрные 3D-модели художественной реконструкции уже в телефоне", - говорится в сообщении.

Директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова отметила важность этого проекта в условиях пандемии.

"Из-за пандемии мы стали немного по-другому смотреть на работу музея. У нас открылось большое онлайн-направление. Ежедневно по севастопольскому и федеральному телевидению, в социальных сетях и на сайте Херсонеса Таврического выходят мини-сериалы, онлайн-экскурсии, и теперь мы выпускаем уникальное мобильное приложение", - приводит пресс-служба ее слова.