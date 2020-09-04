Бахрушинский музей проведет первый музейно-театральный фестиваль "Все в сад!"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Театральный музей имени Бахрушина организует первый музейно-театральный фестиваль "Все в сад!", на котором с 4 по 27 сентября 2020 года пройдут выступления актеров и музыкантов, встречи с ведущими деятелями культуры, мастер-классы и викторины, сообщила пресс-служба музея.

"С 4 по 27 сентября 2020 года, перед стартом театрального сезона, в Бахрушинском музее пройдет I уличный фестиваль театрального искусства, который станет ежегодным. В фестивальной программе - театральные постановки и перформансы, акустические и танцевальные концерты, творческие и балетные мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами, лекции и джаз-вечера. И все это - в живой атмосфере Бахрушинского сада, где органично расположатся театральные декорации и предметы бутафории из запасников московских театров", - сказали в пресс-службе.

Зрители смогут посетить "Встречи перед премьерой у Бахрушина", на которых деятели театрального искусства обсудят предстоящие события. О своих планах расскажут художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин, режиссер премьерного спектакля "Снегурочка" Театра на Таганке Денис Азаров и актриса, исполняющая главную роль в постановке Дарья Авратинская. Актеры Нонна Гришаева и Александр Олешко расскажут о премьере Театра им. Е. Вахтангова "Соломенная шляпка".

Фестиваль "Все в сад!" откроет праздничное шоу - театрализованный мини-парад, который далее будет проходить ежедневно два раза в день. Запланированы выступления акапельной группы Common Touch, импровизационного проекта "Дегустация слова", уличных театров "Эскизы в пространстве" и Parabasis, участников телепроекта "Голос", а также студентов ведущих театральных вузов и участников детских театральных студий Москвы.

Специально для фестиваля двукратный лауреат премии "Золотая маска" режиссер Алексей Франдетти представит театрализованные интермедии. Франдетти и актриса Юлия Дякина 5 сентября, в рамках празднования Дня города проведут встречу со зрителями, на которой расскажут о первом Instagram-мюзикле "Мой длинноногий деда".

Площадки фестиваля

Гости садово-паркового пространства музея смогут посетить семь тематических площадок, названия которых напрямую связаны с историей семьи и усадьбы. В честь старшего брата Алексея Бахрушина названо пространство "Домашний театр Владимира", где будут проходить театральные постановки и музыкальные вечера. Мастер-классы состоятся в "Гостиной у Веры" (жены Бахрушина), а буккроссинг и книжный клуб заработают в "Библиотеке Алексея" (кузена Бахрушина). Помимо этого, инсталляция "Друзья Бахрушина" представит девять московских филиалов Бахрушинского музея.

Дневная программа позволит посетителям принять участие в мастер-классах и лекциях. Так, москвичи смогут попробовать свои силы в технике граттаж и древнерусской живописи, поучаствовать в театрализованных играх-сказах и литературных викторинах. Пройдут занятия по йоге, актерские, музыкальные и танцевальные мастер-классы для детей и взрослых, занятия живописью на пленэре. Известные ученые и ландшафтные дизайнеры расскажут об истории усадебных садов и парков. Партнером детской программы фестиваля выступает Московский педагогический государственный университет (МПГУ).

На фестивальной площадке будет работать книжная ярмарка, в рамках которой состоятся презентации изданий о театре и встречи с авторами книг. По выходным для гостей ярмарки запланированы викторины и розыгрыши.

Музейно-театральный фестиваль "Все в сад!" приурочен к 155-летию со дня рождения основателя музея Алексея Бахрушина. По информации пресс-службы, в начале XX века сад усадьбы Бахрушиных принимал многих выдающихся театральных деятелей России. Музей им. А. А. Бахрушина поддерживает эти традиции гостеприимства, организует различные мероприятия - от лекций и мастер-классов до ежегодного Бахрушинского благотворительного фестиваля и премии "Театральный роман".