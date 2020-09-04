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Полиция США обнаружила в Далласе украденную 18 лет назад в Италии картину XIX века

Картину "Вознесение Девы Марии" написал в 1851 году итальянский художник Джузеппе Паппини. Ее похитили из итальянского монастыря в 2002 году

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Иммиграционная и таможенная полиция США обнаружила в Далласе (штат Техас) картину XIX века, украденную из итальянского монастыря в 2002 году. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

Картина "Вознесение Девы Марии" была написана в 1851 году итальянским художником Джузеппе Паппини и находилась ранее в монастыре Девы Марии в Лесах в коммуне Сесто-аль-Регена на севере Италии. Ее стоимость не уточняется.

Картина было обнаружена по наводке отделения министерства внутренней безопасности в Риме в собрании частного коллекционера, который приобрел ее у торговца произведениями искусства в 2015 году. Продавцу, как и покупателю, было неизвестно, что она была похищена. Коллекционер безвозмездно передал ее полиции. В ближайшее время полотно "Вознесение Девы Марии" будет возращено в Италию.

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