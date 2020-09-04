Актеры Владимирского драмтеатра стали ветеранами боевых действий, выступив в Сирии

ВЛАДИМИР, 4 сентября. /ТАСС/. Актеры Владимирского театра драмы, задействованные в постановке "Молодая гвардия", которую в феврале 2019 года показали российским военным в Сирии, получили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-атташе театра Светлана Игнатова.

Гастроли Владимирского академического театра драмы состоялись на территории группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике 17-18 февраля 2019 года. Спектакль был тепло принят командованием и личным составом группировки войск, за что коллективу объявлена благодарность за вклад в поддержание боевого духа военнослужащих, выполняющих специальные боевые задачи по борьбе с международным терроризмом. В 2019 этом году театр получил за эту работу премию Минобороны РФ в номинации "Театральное искусство".

"Актеры, которые выезжали в Сирию, а также директор театра Борис Гунин получили удостоверения ветеранов боевых действий. Вручение состоялось в Москве на площадке Центрального музея Великой Отечественной войны", - сказала она.

Владимирский академический театр драмы в День окончания Второй мировой войны представил в музее на Поклонной горе в Москве спектакль "Молодая гвардия", единственную постановку, показанную на военной авиабазе Хмеймим в Сирии.

Премьера спектакля "Молодая гвардия" в постановке режиссера Владимира Кузнецова состоялась 20 марта 2015 года. Спектакль стал лауреатом областной премии в области культуры, искусства и литературы за 2015 год, а также обладателем приза "Бронзовый витязь" XIII Международного театрального форума "Золотой Витязь" (2015 год). Как сообщалось, гастроли театра проходили также в рамках автомарша "Наша великая Победа".