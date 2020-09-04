Фильм из Италии о войне взял гран-при фестиваля "Победили вместе" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Гран-при XVI Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" получил фильм о Второй мировой войне, снятый итальянской командой, передает корреспондент ТАСС.

"По замечательному стечению обстоятельств, фильм, который мы сейчас объявим, мы посмотрели первым на экране. И подумали: ничего себе, вот это начало! Дальнейшее нас тоже не разочаровало, но когда мы начали обсуждать, [кому присудить гран-при], спорить было не о чем. Фильм "Переход" украсил бы любой фестиваль", - рассказал перед награждением председатель жюри фестиваля, народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко.

Фильм "Переход", снятый Микеле Манцолини и Федерико Ферроне, рассказывает об итальянском солдате, который летом 1941 года отправляется поездом на советский фронт. Его армия - союзник гитлеровской Германии, победа в войне кажется близкой, и солдаты уходят на фронт с песнями и надеждами. Рассказывается о том, как итальянские солдаты проезжают пол-Европы, пересекают разоренную войной Украину, а с наступлением морозов и под впечатлением от первых убитых, желания их меняются: в холодной степи они начинают мечтать уже не о победе, а о еде и тепле.

Авторы фильма не смогли приехать на награждение из-за ситуации с коронавирусом, однако в видеопослании поблагодарили организаторов и рассказали, как рады получить гран-при.

Гран-при национального Конкурса телевизионных фильмов и телепрограмм удостоен фильм Николая Малецкого "Больше, чем тренер", рассказывающий о Марке Ракита - двукратном олимпийском чемпионе в фехтовании на саблях, многократном чемпионе мира и тренере олимпийских чемпионов.

"Он и сегодня, в свои 80 лет, востребован как спортивный наставник. Марк Семенович возглавляет тренерский совет сборной России по фехтованию, работает с молодежной сборной страны. В 1964 году в Токио Марк Ракита вместе с товарищами по команде поднялся на высшую ступень олимпийского пьедестала. Оптимист Ракита верит, что во время Токийской олимпиады-2020 ученики его учеников не раз сделают это же", - говорится в описании ленты.

О Победе, мире и памяти

Фестиваль "Победили вместе" проходил в Севастополе с 28 августа по 4 сентября и был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проводилось на нескольких площадках: в открывшемся накануне кинотеатре "Россия", в летнем кинозале Матросского бульвара и в других локациях. Ежедневно можно было увидеть фильмы из конкурсной программы и представленные вне конкурса, состоялись несколько творческих встреч и отдельный кинопоказ для военнослужащих Черноморского флота.

По словам руководителя проекта Валерия Рузина, к фестивалю 2020 года поступили заявки из 45 стран и десятков регионов России. Были отобраны для показа более 150 киноработ из 21 региона РФ и 37 других стран. При этом, как уточнили ТАСС в оргкомитете, большинство зарубежных участников не смогли присутствовать лично из-за ситуации с пандемией. Однако некоторые авторы фильмов присоединялись к фестивалю на разных этапах с помощью видеоконференции

"Программа сформирована таким образом, что есть память - то есть, фильмы, таким или иным образом посвященные памяти о войне; а есть отражение - вот мы победили вместе, а теперь надо жить", - отметил Хотиненко, выступая на площадке фестиваля.

По итогам фестиваля были присуждены несколько десятков наград по различным номинациям, спецпризов и поощрительных дипломов. Помимо гран-при для фильма "Переход" жюри Международного конкурса присудило приз за лучший короткометражный фильм Жафару Найяфи из Ирана (картина "Орел" рассказывает о юном пастухе Ашо, который одновременно занят своей трудной работой и сильно увлечен кинематографом и актерским мастерством); приз за лучшую сценарную работу - россиянке Галине Леонтьевой ("Сезон созревания пантов" - притча о людях, которые добывают уникальные бархатные рога маралов в горах Алтая).

Лучшим полнометражным фильмом признана картина "Реанимация" Станислава Ставинова и Андрей Тимощенко (Россия). Он рассказывает о жизни детского реаниматолога, который более 10 лет проработал с детьми, оказавшимися между жизнью и смертью, дежурит по несколько суток подряд, занимается рискованной транспортировкой тяжелобольных и травмированных пациентов в санитарной авиации. "Меня просто сразил тот накал эмоциональный, который в фильме есть, тот профессионализм, с которым это сделано, тот взгляд глубокий, проникновенный, а вместе с тем душевный", - отметил член жюри - кинорежиссер и сценарист Сергей Дебижев.

Приз зрительских симпатий получила картина "Жанин" Владимира Бокуна из Белоруссии. Он рассказал о судьбах репатриантов - людей, вернувшихся из-за рубежа в советскую Россию. Одна из героев фильма - 88-летняя Жанин, которая 16-летней девочкой переехала с родителями из Франции в Белоруссию. Спустя более чем 70 лет вместе со съемочной группой она впервые отправляется в городок, где прошла ее французская юность.