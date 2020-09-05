В Москве покажут спектакли 11 коллективов на "Театральном марше"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Спектакли Театра на Таганке, Театра Олега Табакова, "Практики", Электротеатра "Станиславский", Театра имени Пушкина и других состоятся на фестивале под открытым небом "Театральный марш", который пройдет в Москве в честь Дня города. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

"Открывать новый театральный сезон нашим фестивалем - добрая многолетняя традиция, и мы очень рады, что она не прервалась в этот сложный для культуры год, - цитируют продюсера "Театрального марша" Ирину Апексимову в пресс-службе. - Мы формируем программу, исходя из предпочтений людей разных социальных групп, разных вкусовых пристрастий и возрастов, и даем зрителям возможность увидеть десятки постановок за один день".

Так, по ее словам, гостей ждут драматические, пластические, музыкальные спектакли, детская программа и, конечно, праздничная атмосфера самого театрального парка Москвы. Восьмой по счету смотр пройдет в саду "Эрмитаж". С учетом эпидемиологической ситуации вход на фестиваль в этом году будет производиться по регистрации.

Спектакли о хиппи и "оттепели"

Театр на Таганке представит специальную версию одного из самых ярких спектаклей - трагикомедии "Горка" по пьесе драматурга Алексея Житковского, признанной лучшей на фестивале "Кульминация" в 2018 году. Театральная компания "Июльансамбль", выросшая из курса Виктора Рыжакова, покажет постановку Талгата Баталова "Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз".

Спектакль-концерт, воссоздающий атмосферу эпохи "оттепели", сыграют артисты Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Он получил название "А я пойду по улицу, по улице". А коллектив Московского театра Олега Табакова пригласит зрителя в путешествие в спектакле "Весь мир - театр…".

Также публика увидит постановку Электротеатра "Станиславский" "Про мою маму и про меня", спектакли "Пасторали, или Проделки Купидона" театра "Школа драматического искусства" и "Танцпол" театра "Балет Москва". Также состоятся выступления музыкального коллектива ВИА "MINIBAR" театра "Практика" и Мастерской Брусникина и независимого уличного оркестра духовых инструментов под руководством Дмитрия Сапарина Tinto Brass Band.

Оркестр Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко сыграет "Посвящение Чайковскому", а Детский музыкально-драматический театр "А-Я" исполнит музыкально-воспитательную сказку "Лиса и петух".

Впервые фестиваль прошел в 2013 году в парке "Сокольники", а затем обосновался в саду "Эрмитаж". За годы проведения "Театральный марш" посетили более 150 тыс. зрителей. Фестиваль проходит при поддержке столичного департамента культуры и включен в официальную программу празднования Дня города в 2020 году.