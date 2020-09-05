В Москве отметят 873-й день рождения выставками, фестивалями и активностями в парках

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Москва в эти выходные, 5 и 6 сентября, отмечает свой 873-й день рождения. На фоне эпидемиологической ситуации по решению властей он пройдет без привычных масштабных гуляний и фейерверков, однако горожан и гостей столицы ждут развлекательные программы в учреждениях культуры, на районных фестивальных площадках и в парках.

По указу мэра с 2016 года День города стал отмечаться либо в первую, либо во вторую субботу сентября. Главной темой этого года станет "Музейная Москва". Все желающие смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов, однако из-за ситуации с коронавирусом нужна предварительная запись. В целом мероприятия в городе пройдут с соблюдением всех эпидемиологических мер, а обеспечивать безопасность на них ежедневно будут около 4,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Одним из главных событий Дня города станет открытие после реставрации Северного речного вокзала, которая началась в августе 2018 года. Поздравить друг друга жители столицы смогут в том числе через социальные сети открытками, которые они создадут сами с помощью специальной формы на сайте мэра Сергея Собянина.

Места для красивых снимков

Праздничные площадки ко Дню города украсили более 100 арт-объектов, которые помогут совершить путешествие во времени, погрузиться в атмосферу знаменитых картин и познакомиться с интересными изобретениями, отмечается на сайте мэра Москвы. Например, в центре города на пространстве от площади Революции к Манежной площади создали шесть тематических зеленых лаундж-зон, посвященных экспозициям московских музеев, а неподалеку от них можно пройтись по 35-метровой "Тропе ботанического сада" с живыми деревьями.

Главная тема площадки в Парке Победы в Зеленограде - Оборона Москвы 1941 года. Там организованы фотозоны с уникальными самолетами-тантамаресками. А у входа на площадку праздника в музее-заповеднике "Коломенское" разместили 30-метровый арт-объект "Большой Каменный мост", композиция представит архитектурную панораму Москвы XVII века. В городе к празднику привели в порядок около 1,6 тыс. набережных, мостов, фонтанов и других городских объектов. Среди них фонтанный комплекс на Манежной площади, фонтан "Годы войны" на Поклонной горе, Парящий мост в парке "Зарядье", памятник Шарлю де Голлю и Крымский мост. Кроме того, на 1,1 тыс. сооружений провели косметический ремонт.

Площадь Революции украсили цветочные композиции и арки, световые инсталляции с надписями "Москва 853, День города", а также металлические буквы "М.О.С.К.В.А." высотой более 2 м, обрамленные цветами и зеленью. Всего в Москве разместили более 3 тыс. объемно-декоративных конструкций. Яркие украшения позволят сделать множество красивых снимков горожанам, а также молодоженам - 5 и 6 сентября в столице планируют заключить брак более 900 пар, которые смогут на своих церемониях заменить марш Мендельсона гимном Москвы.

Программа в парках

Более 40 площадок подготовили в Москве для празднования Дня города, а известные актеры, спортсмены и музейные работники записали видеопоздравления, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Среди них артисты Театра "Геликон-опера", Большого театра, "Современника", Театра Олега Табакова и других, а также общественные и культурные деятели.

В городских парках и на районных фестивальных площадках подготовили пленэры для художников-любителей, уникальные арт-объекты, исторические реконструкции, интеллектуальные игры, выставки, лекции и спортивные развлечения, вдохновленные главными музейными экспонатами столицы. Также планируется провести программы от московских музеев и исторические квизы, флешмобы и мастер-классы в режиме онлайн от столичных центров творчества. А в парке "Зарядье" 5 и 6 сентября пройдет фестиваль актуальной музыки "Заря", где выступят группы "Нервы", Tesla Boy, Animal ДжаZ, "Комсомольск" и другие. Мероприятие будет доступно онлайн на странице парка "ВКонтакте", а для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте "Зарядья". Концерты будут идти полуторачасовыми сеансами с 15:00 до 22:00 мск.

На художественных мастер-классах, которые пройдут на 19 праздничных площадках, 5 и 6 сентября планируют создать около 3 тыс. картин. Они будут проходить в режиме нон-стоп с 10:00 до 22:00. В таком же режиме проведут интеллектуальные игры в Таганском парке - всего более 20 сеансов. Гости получат возможность поиграть в компании знатоков интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Андрея Козлова, Елизаветы Овдеенко, Елены Потаниной, Бориса Левина, Инны Семеновой и Бориса Белозерова. Всего горожан и гостей столицы ждут свыше 1,2 тыс. мастер-классов и тематических лекций, расписание которых можно найти на сайте "Московские сезоны".

В праздничную программу вошли и спортивные мероприятия. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, большие скейт-парки появятся на десяти городских площадках праздника. Взрослые и дети от шести лет смогут прокатиться там на велосипедах BMX, беговелах, самокатах, роликах, скейтбордах и попробовать себя в SUP-серфинге на площадке в поселении Московский.

Выставки и кинопоказы

На главной аллее ВДНХ в Москве с 5 сентября по 5 октября пройдет фотовыставка "Москва. Герои", посвященная жизни столицы во время пандемии коронавируса, сообщили в комитете по туризму столицы. Проект объединяет работы пяти фотографов - Алексея Киселева, Марго Овчаренко, Георгия Пинхасова, Арсена Ревазова и Нанны Хайтманн. В экспозицию вошли 70 снимков столицы и ее жителей, она основана на материалах документального фотопроекта "Герои нашего времени", доступного на медиаплатформе москвастобой.рф.

В павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ 5 сентября откроется фотовыставка "Москва Булгакова", где будут представлены работы фотохудожника Елены Мартынюк - автора фотопроекта "Иллюстрации к книге "Мастер и Маргарита", который открылся в 2008 году. По данным департамента градостроительной политики Москвы, участие в нем приняли такие известные актеры, как Александр Ширвиндт, Федор Добронравов, Михаил Горевой, Дмитрий Бозин, Эвелина Бледанс и многие другие. Съемки проходили в местах действия романа. Также с 5 сентября в павильоне "Макет Москвы" дикторский текст под бой Кремлевских курантов будет звучать в исполнении Игоря Кириллова - легендарного советского и российского теле- и радиоведущего.

А парк "Россия - Моя история" на ВДНХ представит 5 сентября новую мультимедийную выставку "Память поколений". Организаторами экспозиции стали Ассоциация исторических парков "Россия - Моя история" при поддержке Минкультуры РФ и Российское военно-историческое общество. Выставка продлится до 5 октября и будет работать бесплатно. Мультимедийная экспозиция включает более 200 шедевров XX века.

В кинотеатре "Москино Космос" в 17:00 5 сентября состоится специальный показ фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней", для которого музыканты создали ряд электронных композиций и импровизаций. На показе в День города саундтрек будет исполнен вживую. Фильм приурочен к 75-летию Победы и основан на хроникальных материалах, часть из которых широкий круг зрителей увидит впервые. В этот же день в 20:30 в автомобильном кинотеатре "Кинопаркинг" около станции метро "Филатов луг" покажут культовый фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Также 5 сентября в Музее Победы на Поклонной горе пройдет финал музыкально-театрального фестиваля-конкурса "Дети Победы", организованного фондом "Под крылом России". В нем приняли участие дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 12 до 17 лет. Всего в конкурсном отборе участвовали более 800 школьников, представляющих регионы Центрального федерального округа. Цель конкурса - мотивировать школьников к изучению истории Великой Отечественной войны.

Подарки к празднику

Московский метрополитен приготовил особое поздравление - тематические транспортные карты "Тройка" и билеты "Единый" с логотипом "Музейная Москва 873". Тираж тематических карт составил 10 тыс., а проездных билетов - 400 тыс. экземпляров, их можно приобрести в кассах и билетных автоматах столичной подземки. А онлайн-проект #Москвастобой вместе с комплексом городского хозяйства Москвы запустили ко Дню города новую рубрику "Люди города". В ней специалисты городских служб рассказывают о своих профессиях и делятся интересными историями.

Кроме того, в День города "Московские сезоны" и "Одноклассники" выпустят аудиогид "Музейная коллекция", в котором известные артисты расскажут о произведениях искусства и артефактах из сокровищниц столичных музеев. А проект Агентства инноваций Москвы "Цифровое деловое пространство" и издательская платформа "ЛитРес: Самиздат" запустили проект "Москва инноваций - 2050", на сайте которого ко Дню города появится интерактивная карта со значимыми местами столицы через 30 лет, а также будут представлены 20 рассказов о будущем.