На музыкальном фестивале в Ленобласти выступили группа "Чиж & Co" и Вячеслав Бутусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Группа "Чиж & Co", Вячеслав Бутусов и другие российские исполнители выступили на музыкальном фестивале "Дым над водой. От классики до рока" в Ленинградской области в субботу. Фестиваль проводится уже три года, сегодня он впервые состоялся в Приоратском парке в Гатчине, сообщил на открытии мероприятия губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"В начале только этого года мы получили решение от федеральных властей, и Приоратский парк передали в собственность Ленинградской области. И уже через 4 месяца мы разработали программу реставрации Приоратского парка. А первое большое массовое мероприятие, которое мы решили провести здесь, - это фестиваль "Дым над водой. От классики до рока". Два года наш фестиваль выступал на площадке в Коробицыно, на берегу Красного озера. Но сегодня принято решение оргкомитетом, и мы площадку Приоратского парка делаем постоянно действующей площадкой фестиваля "Дым над водой"", - сказал Дрозденко.

Хедлайнерами фестиваля стали группа Вячеслава Бутусова "Орден Славы" и группа "Чиж & Co", выступившие на вечернем гала-концерте.

Днем для зрителей работали большая и малая сцены. На малой сцене выступил пианист Мурат Кабардоков и другие музыканты, исполнившие инструментальные произведения.

Фестиваль объединил рок-исполнителей и классических музыкантов. Среди участников фестиваля джазовая певица Этери Бериашвили, оперные певцы Дмитрий Янковский, Сергей Лейферкус, солистка Мариинского театра Ольга Пудова и другие исполнители. Они солировали под музыку государственного симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический". На фестивале выступил и фронтмен группы "Аукцыон" Олег Гаркуша.

Организатор фестиваля - руководитель оркестра "Таврический", российский дирижер Михаил Голиков. Организаторы подготовили для гостей фестиваля необычный сюрприз - вечером для них выступил ансамбль врачей. Зрители поблагодарили медиков за их труд троекратным "Спасибо!".