Более 1,1 тыс. мероприятий в Москве и регионах пройдут на Российской креативной неделе

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Первая Российская креативная неделя (Russian Creativity Week), направленная на развитие креативных индустрий в России, пройдет в Москве и регионах страны и представит более 1,1 тыс. мероприятий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мероприятия.

"С 7 по 10 сентября более 600 специальных мероприятий пройдут в регионах страны. С 11 по 13 сентября более 500 событий: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи, концерты и многое другое - состоятся в Москве. Основные события программы будут доступны онлайн на сайте мероприятия", - сказали в пресс-службе.

Частью региональной программы Российской креативной недели станет Фестиваль уличного кино. Жители 600 населенных пунктов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Ростова-на-Дону, Воронежа, Екатеринбурга и других городов, смогут посетить кинопоказы короткометражных работ молодых отечественных режиссеров.

В конкурсную программу были включены десять картин прошедшего года. Среди них "Подвиг" Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, дебютный фильм Светланы Устиновой "Маруся" с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым и работа актрисы театра "Гоголь-центр" режиссера Ян Гэ "Ничто не может помешать нам любить".

На креативной неделе Красноярский театр оперы и балета представит премьеру мультижанровой постановки заслуженного артиста России Сергея Боброва "Ленинградская симфония", посвященной Великой Отечественной войне. В Томске в рамках фестиваля в проектном офисе "Креативные индустрии" будет работать pop-up выставка "5х5". В Калуге запланирована презентация сборника стихов поэта Дмитрия Горенского "Per Se" и перформанс "Гоголь - это снится" в постановке Юлии Бычковой.

Представители бизнеса и креативных индустрий выступят на круглом столе в конференц-зале Алтайского Фонда развития малого и среднего бизнеса в Барнауле. А в Ульяновске запланированы круглые столы и дискуссии, посвященные трансформации предприятий легкой промышленности, созданию региональных брендов и креативной экономики.

Московская программа

C 11 по 13 сентября пройдет несколько мероприятий Российской креативной недели в Парке Горького в Москве. Хедлайнером культурной программы в Москве станет дирижер Теодор Курентзис, который даст два концерта. Сначала хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представит 11 сентября программу Lux Aeterna ("Вечный свет"), объединяющую десять веков русской и европейской духовной музыки. А 12 сентября Теодор Курентзис повторит эту программу в концертном зале "Зарядье". Предшествовать ей будет музыкальный марафон камерной музыки XX-XXI веков в исполнении музыкантов оркестра.

За три дня в столице пройдут более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и другое. Среди спикеров и участников - режиссеры Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Жора Крыжовников, актер Владимир Машков, музыкант Алексей Кортнев, продюсер Николай Картозия, художник Миша Most, композиторы Владимир Горлинский, Алексей Сюмак и Иван Бурляев, генеральный директор MY.GAMES Фолькер Бениг, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, вице-президент АКАР Игорь Кирикчи, сооснователь кинотелевизионной студии "Главкино" Илья Бачурин, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, директор Парка Горького Павел Трехлеб.

Креативная неделя представит 14 направлений, у каждого из которых - звездные кураторы. Среди них - Теодор Курентзис, генеральный директор фонда V-A-C, Тереза Мавика, руководитель игрового медийного проекта Player One Антон Городецкий, дизайнер одежды Татьяна Парфенова, генеральный директор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина и другие.

Среди направлений креативной недели - кино и телевидение, искусство, компьютерная графика, архитектура и урбанистика.

В программу форума войдут выступление артистов Пермского театра оперы и балета, спектакли столичного театра "Практика" и фестиваля "Толстой", проводимого в Тульской области, финал Всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team на площадке Мультимедиа арт музея. На сайте Российской креативной недели появится цифровая полка с книгами для профессионалов креативных индустрий, составленная из фондов Национальной электронной библиотеки.

Также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, выступающий официальным партнером Российской креативной недели, презентует первую арт-резиденцию, которая будет создана на территории Ханты-Мансийска. Нижний Новгород представит арт-объект "Горький опыт", посвященный жизни и творчеству писателя Максима Горького.

Новое социально-культурное пространство - "Завод Шпагина" презентует Пермский край. Будет представлен также Музейный квартал Тулы, объединяющий филиалы четырех федеральных музеев: Государственного исторического музея, музея-заповедника "Куликово поле" и музея-усадьбы Толстого "Ясная Поляна".

Бизнес форум и организаторы

Одним из главных событий мероприятия станет Creative Business Forum. В нем примут участие государственные деятели, главы компаний и лидеры творческого сообщества, они обсудят ключевые экономические вопросы, стоящие перед креативными индустриями. Так, на форуме пройдет пленарное заседание, посвященное теме "Формирование самоидентичности российских креативных индустрий, реализация экономического потенциала креативного сообщества России". Фонд Росконгресс выступает генеральным партнером программы форума.

Организаторами Российской креативной недели выступают ФГБУ "Роскультцентр", социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.