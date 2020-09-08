Специальным гостем Comic Con Russia станет актер Дэйв Франко

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который в этом году пройдет в онлайн-формате в начале октября, станет актер Дэйв Франко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия во вторник.

Comic Con Russia и "ИгроМир" из-за ситуации, связанной с коронавирусом, пройдут в формате двухдневного онлайн-фестиваля и будут транслироваться во "ВКонтакте". В традиционном формате объединенное мероприятие состоится в 2021 году.

"Дэйв Франко ("Иллюзия обмана", "Нерв", "Горе-творец" - прим. ТАСС) станет специальным гостем седьмого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2020, который впервые пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября", - рассказали в пресс-службе. Актер представит свой первый режиссерский проект - мистический хоррор "Кто не спрятался" с Дэном Стивенсом и Элисон Бри в главных ролях. Также он покажет эксклюзивные материалы из фильма и ответит на вопросы фанатов.

Фильм "Кто не спрятался" выйдет в российский прокат 22 октября. Это история двух молодых пар, решивших провести выходные на берегу океана и арендовавших роскошную виллу. Главные герои не знают, что в каждой комнате установлены камеры и за ними следят.

Comic Con Russia - масштабный фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр, фантастики, аниме и манга. "ИгроМир" - старейшая и крупнейшая в России международная выставка интерактивных развлечений: компьютерных игр, игр для консолей, мобильных телефонов, планшетов и других платформ. В разные годы гостями объединенного мероприятия становились режиссер М. Найт Шьямалан, актеры Рутгер Хауэр, Миша Коллинз, Дэнни Трехо, Мадс Миккельсен, Эндрю Скотт, геймдизайнер Хидео Кодзима и многие другие.