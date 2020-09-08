Фестиваль театральных работ "Браво" в Свердловской области пройдет осенью в новом формате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной конкурс театральных работ "Браво", который традиционно проходит в мае, перенесли на середину сентября - начало ноября, он пройдет в новом формате. Об этом сообщила во вторник в Уральском региональном центре ТАСС министр культуры региона Светлана Учайкина.

"Фестиваль театральных работ "Браво" состоится, мы его проведем в середине сентября, до середины октября. И учитывая формат, который нам сегодня задают время, условия, жюри будет выезжать к театрам в города, в муниципальные образования. И каждый театр получит статуэтку "Браво" - фестиваль этот не будет конкурсным, потому что не будет возможности оценить все работы", - сказала она.

Конкурс театральных работ "Браво" был учрежден в 1977 году Свердловским отделением Всероссийского театрального общества (ВТО, ныне - Союз театральных деятелей РФ). За эти годы лауреатами фестиваля стало несколько сотен артистов самых разных театров.

20 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что власти региона разрешают культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также возобновляют репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях. По данным департамента информполитики, в области разрешили и индивидуальное посещение музеев. Позже Куйвашев разрешил работу кинотеатров, театров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября.

В Свердловской области с начала пандемии зафиксировано 26 286 случаев коронавируса, из них 20 424 человека выздоровели, 483 умерли. Сейчас состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 83 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 - на аппаратах ИВЛ.