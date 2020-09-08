Николай Коляда не сообщал свердловским властям об уходе из Коляда-театра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Руководитель Коляда-театра в Екатеринбурге Николай Коляда не сообщал правительству Свердловской области об уходе из театра из-за проблем ввиду пандемии. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель губернатора области Павел Креков.

Во вторник местные СМИ написали со ссылкой на источники о том, что Николай Коляда на сборе труппы сообщил о своем уходе с поста директора и художественного руководителя театра.

"Я не знаком с этой позицией, мы в хороших отношениях с Николаем Владимировичем, мне он о таком желании не сообщал. Я скажу более, что в период пандемии мы оказывали помощь театру, и лично я, например, обращался к ряду меценатов, которые эту помощь оказывали, она была оказана. Я думаю, что речь идет о каких-то эмоциональных всплесках, Николай Владимирович неординарный человек. Я надеюсь и верю, что он останется с нами", - сказал он, отвечая на вопрос, знаком ли он с позицией, что Коляда уезжает из России из-за того, что театр не выдержал напряжения в период пандемии.

Ранее ТАСС сообщал, что артисты театра драматурга ушли в отпуск на неопределенный срок из-за трудностей с финансированием, позже Коляда объявил об открытии нового сезона театра 1 сентября вопреки запрету Роспотребнадзора. Местные СМИ сообщили, что артисты театра во главе с драматургом планируют устроить голодовку в знак протеста против закрытия театров. Но глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что планирует разрешить работу театров, кинотеатров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября - пока же им разрешено проводить массовые мероприятия на свежем воздухе. "Коляда-театр" заявлял о проведении спектаклей на улице в шатре и о продаже билетов на новый сезон.

Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-театр" в Екатеринбурге, основанный в 2001 году. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении, Польше и других странах. "Коляда-театр" считается одним из ведущих провинциальных театров России.