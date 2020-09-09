В Москве на выставке "Утопая в цифрах" покажут проект о пандемии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ретроспективная выставка художников Ольги и Олега Татаринцевых "Утопая в цифрах" открывается для публики в среду в галерее Ilona-K-Artspace в башне "Меркурий" "Москва-сити". Один из проектов создали специально для галереи и посвятили размышлениям о пандемии, сообщила ТАСС учредитель галереи Илона Кесаева.

"В этом проекте, название которого легло в название всей выставки "Утопая в цифрах", художники размышляют о приметах нашего времени, а именно о ситуации вокруг пандемии COVID-19, когда сила оружия померкла на фоне силы цифр международной статистики заболеваний, которую художники вели с первых дней пандемии", - рассказала Кесаева.

Проект создали специально для галереи и разместили в пространстве на 40-м этаже. "На первый взгляд, он будет напоминать лес, но если к нему приглядеться, то вместо деревьев зритель будет видеть разные виды оружия, которые, оплавляясь, превращаются в кляксы. Все скульптуры сделаны из керамики, и тут, надо отметить, что Ольга и Олег Татаринцевы работают в Строгановской академии, где преподают эту довольно редкую технику молодым художникам", - пояснила Кесаева.

В ретроспективную выставку вошло 13 проектов художников. "Надо сказать, что работы Татаринцевых совмещают в себе очень качественное, яркое и порой декоративное воплощение, за которым кроются гуманистические и философские смыслы, затрагивающие нас всех", - отметила собеседница агентства.

Эта выставка стала первым проектом галереи, которая впервые открылась для публики в этот же день. Изначально предполагалось открыть пространство проектом художника из Англии, но из-за пандемии пришлось скорректировать планы. По словам Кесаевой, менять экспозицию планируется два-три раза в год.

"По крайней мере, сейчас. При этом залы на 40-м и 2-м этажах могут как объединяться под один проект, так и показывать работы разных художников, не связанные друг с другом. Предварительный план составлен на сезон и следующую выставку мы откроем уже в январе 2021 года", - добавила она.