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Реалити-шоу "Семейство Кардашьян" закроется в следующем году

Последний сезон проекта выйдет в эфир в начале следующего года

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Американское телевизионное реалити-шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians) закроется в следующем году после 14 лет в эфире. Об этом сообщила во вторник в Instagram американская фотомодель и звезда проекта Ким Кардашьян.

"С грустью в сердце наша семья приняла тяжелое решение попрощаться с Keeping Up with the Kardashians, - сказала она, отметив, что 20-й сезон станет для проекта последним. - Мы всегда будем хранить любовь к замечательным воспоминаниям и огромному количеству людей, с которым мы познакомились за это время".

"Наш последний сезон будет показан в эфире в начале следующего года", - указала Кардашьян.

Премьера проекта состоялась 14 октября 2007 года на развлекательном кабельном телеканале E! (от англ. Entertainment Television - "Развлекательное телевидение"). С самого начала и по сей день реалити-шоу привлекает внимание публики и характеризуется высокими рейтингами.

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