"Оскар" уже не такой белый: что означают новые требования академии для Голливуда

Американская киноакадемия впервые более чем за 90 лет своего существования отказывается от роли пассивного наблюдателя и устанавливает правила, которые могут кардинально изменить жизнь в Голливуде.

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Новые стандарты будут касаться только главной и самой желанной категории "Лучший фильм". Все, кто захочет подать заявку на номинацию, должны будут удовлетворять специфическим требованиям. Так, по меньшей мере один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если же это невозможно, по меньшей мере 30% актерского состава должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями или главная тема фильма должна быть посвящена проблемам этих групп. Более того, академия обращает внимание не только на фильмы, но и на производственный процесс, то есть за камерой должно быть такое же гендерное и этническое разнообразие, как и перед ней. Так что, если метишь на главный "Оскар", будь добр, расширяй свой кругозор и меняй кадровую политику.

В последние годы академия сама подвергалась критике со стороны общественности из-за своего довольно узкого взгляда на отбор номинантов, и от клейма #OscarsSoWhite ему не удалось отделаться до сих пор

Премия начала обращать больше внимания на фильмы с разнообразным актерским составом, и на протяжении последних десяти лет подобные картины получили главный "Оскар" пять раз из десяти: "12 лет рабства" в 2012-м, "Лунный свет" в 2016-м, "Форма воды" в 2017-м (интересно, в какую бы категорию академики отнесли человека-амфибию, в которого влюбляется главная героиня?), "Зеленая книга" в 2018-м и "Паразиты" в 2019-м. Фильм Пон Джун Хо и вовсе стал первой картиной на иностранном языке, получившей высшую награду американской премии. К тому же академия начала радикальное (по сравнению с прошлыми годами) обновление своего состава: например, этим летом она пригласила 819 новых членов, 45% которых — женщины и 36% — представители национальных меньшинств. Несмотря на эти шаги, организация по-прежнему остается преимущественно "белой" (81% членов) и мужской (67%), да и большая ее часть все-таки придерживается довольно традиционных взглядов. Так что даже если дать академикам выбор, не факт, что их предпочтения окажутся на стороне расово и гендерно диверсифицированного фильма. Поэтому академия решила не ждать, пока ее члены поменяют свои взгляды на более современные, а индустрия станет снимать более разнообразные фильмы, и сама поменяла правила игры. Разговоры о том, что аудитории больше не интересны фильмы с исключительно белокожим мужским составом, ведутся уже давно, и киноиндустрия действительно стала больше внимания уделять проектам иного характера. На некоторых фестивалях участие подобных картин и вовсе стало обычной практикой: например, на "Сандэнсе" следят за гендерным и этническим составом съемочных групп и обращают внимание не только на сами фильмы, но и на тех, кто о них пишет. Во время аккредитации на смотр журналисты заполняют стандартную анкету, где указывают свою сексуальную ориентацию, принадлежность к той или иной расе и наличие ограничений по здоровью. Представителям ущемляемых в правах групп дают приоритет в аккредитации. Европейские фестивали не столь радикальны, и в их программах по-прежнему бывает туговато если не с расовой диверсификацией, то с фильмами, снятыми женщинами, но, тем не менее, многие из них приняли соглашение о достижении гендерного паритета в руководящем составе и в отборочных комиссиях.

Одно дело — давление общественности и желание выглядеть хорошим и толерантным, а другое — наличие правил, которым необходимо соответствовать, если хочешь попасть в список номинантов. Несмотря на то что "Оскар" с каждым годом теряет в популярности, он все еще остается престижной наградой, за которую борются крупные голливудские студии. Поэтому, меняя требования к номинантам, академия, по сути, диктует Голливуду, что снимать и как

Согласно данным организации "Женщины в Голливуде", в 2019 году 43 фильма имели женщин в ведущем актерском составе, при этом 16 из них были представительницами национальных или этнических меньшинств, что, конечно, хорошо, но по-прежнему недостаточно. Более того, снять фильм, соответствующий этим стандартам, недостаточно, нужно, чтобы его еще заметили академики. Многие часто жалуются на то, что даже когда "Оскару" есть из чего выбрать, он обходит достойные фильмы вниманием. Теперь же академия закрывает пути к отступлению не только индустрии, но и самой себе. Этот шаг довольно радикальный, но не революционный — "Оскар" следует примеру британской премии BAFTA, которая приняла подобные стандарты несколько лет назад.

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