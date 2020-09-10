Театр "Et Cetera" открывает сезон премьерой спектакля "Быть"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина открывает в четверг новый, 28-й по счету, сезон премьерой спектакля "Быть", созданного по военным воспоминаниям артиста Иннокентия Смоктуновского (1925-1994). Об этом сообщил ТАСС сам Калягин.

"Сегодня на открытии 28-го сезона будет сыграна премьера спектакля "Быть", созданного по военным воспоминаниям народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Его поставила режиссер Екатерина Гранитова. К сожалению, этот спектакль - посвящение 75-летию Великой Победы - не был сыгран, как это было намечено, 9 мая. Из-за пандемии репетиции были прерваны, но сегодня зрители увидят этот пронзительный спектакль о малоизвестных и героических страницах жизни великого артиста", - сказал Калягин.

По его словам, в основе сюжета лежат автобиографические книги актера "Покой нам только снится", "Быть", "Ненавижу войну", а также книга Анатолия Кима "Гений. Повесть о Смоктуновском".

"Смоктуновский был призван на фронт в 1943 году. После Курской дуги участвовал в форсировании Днепра. За доставку донесения под огнем был представлен к медали "За отвагу". В декабре 1943 года в боях под Житомиром попал в плен, бежал, его спрятала и выходила украинская крестьянка Василиса Шевчук", - сказал Калягин.

В феврале 1944 года актер Смоктуновский воевал в партизанском отряде, продолжил он. В 1945 году он командир отдельной роты автоматчиков стрелковой дивизии. Получает вторую медаль "За отвагу". Освобождал Украину и Польшу, закончил войну старшим сержантом в немецком городке Гревесмюлене.

"А 29 сентября будет сыграна еще одна премьера "Осторожно. Басни", которая была тоже отменена из-за карантина. Этот спектакль сочиняет автор и режиссер Влад Маленко, им написано около 300 басен. Об их популярности говорит тот факт, что басни Маленко, наряду с баснями Эзопа, Крылова, Михалкова, читают абитуриенты театральных вузов страны", - отметил Калягин.

По законам нынешнего времени

Из дальнейших планов худрук "Et Cetera" назвал "Любовный напиток". "Над постановкой этой пьесы Питера Шеффера в нашем Эфросовском зале начнет работать Владимир Скворцов. Комедию Островского выбираем вместе с Борисом Морозовым, который готов приступить к работе в январе. А с сегодняшнего дня он начинает смотреть артистов, хочет познакомиться с нашим репертуаром. Есть в планах пьеса Николая Эрдмана "Мандат" в постановке Владимира Панкова", - перечислил Калягин.

Он подтвердил, что возглавляемый им театр будет работать с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

"Все будет, как и должно быть по законам нынешнего времени. Но еще и по законам театра", - считает Калягин. "У нас будут маски, которые мы будем вручать зрителям бесплатно при входе, но они будут не просто белые, а с эмблемой нашего театра", - пояснил худрук "Et Cetera" .

И "шахматная рассадка" тоже будет соблюдена, заверил он. "Только свободные кресла не будут зиять трагической пустотой. В них окажутся, например, Уильям Шекспир или Александр Николаевич Островский. Социальная дистанция, таким образом, будет соблюдена. Ведь великие классики не угрожают нам никаким вирусом", - заметил Калягин.