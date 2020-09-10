"Сахафильм" снимет картину о якутском художнике Иване Попове

ЯКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Компания "Сахафильм" начнет съемки художественной кинокартины о жизни и деятельности первого якутского художника Ивана Попова (1874-1945) в 2021 году при поддержке Минкультуры России. Об этом сообщил ТАСС председатель союза кинематографистов республики и художественный руководитель государственной кинокомпании "Сахафильм" Алексей Романов.

Картина вошла в число победителей конкурса департамента кинематографии при Министерстве культуры России на получение субсидии для съемок.

"Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о том, как первый якутский художник Иван Попов вылечил человека, который страдал от летаргического сна. Сын священнослужителей с детства пристрастился к рисованию, рисовал иконы. Это драма об исцелении с помощью красоты жизни, природы, человеческой жизни", - рассказал Романов.

Как сообщили журналистам в региональном министерстве культуры, фильм режиссера Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана" планируется снять с московской киностудией "Студия Автор", а также продюсером Иваном Болотниковым.

Еще один проект компании "Сахафильм" вошел в резервный список конкурса, который рассмотрят в декабре. Детская кинокартина "Связующая нить" Эдуарда Новикова рассказывает историю о мальчике Ньургуне, который переехал с матерью в новую деревню и осознает, что реальный мир связан с миром древних сказаний. Съемки обеих лент начнутся в 2021 году.

Якутия входит в число регионов с развитым кинорынком и кинопроизводством. Регион занимает первое место по заполняемости залов, превышая в два раза (33%) средние показатели в России (15%). В республике работают 40 кинотеатров и 50 кинозалов в 34 населенных пунктах. В Якутии за 5,5 года вышли в прокат 49 якутских фильмов.