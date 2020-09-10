Путин и Мишустин поздравили Ларису Долину с 65-летним юбилеем

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил певицу народную артистку России Ларису Долину с 65-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Своим вдохновенным творчеством Вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ. На престижных мировых сценических площадках, в гастрольных поездках по стране Вам всегда сопутствует большой, настоящий успех. Такая профессиональная востребованность - заслуженная награда за Ваш щедрый талант и безграничную преданность своему призванию", - подчеркнул президент.

Путин также пожелал артистке здоровья и благополучия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил певицу. "Ваш красивейший голос, особая манера пения, артистизм, невероятная энергетика покорили сердца миллионов людей", - говорится в телеграмме на сайте кабмина.

Мишустин отметил умение Долиной превратить каждую концертную программу, мюзикл или кино "в незабываемый музыкальный праздник, который надолго остается в памяти зрителей".

По мнению премьера, глубокое и проникновенное исполнение джаза, блюза, популярной музыки, романсов и песен военных лет, которое демонстрирует исполнительница, лучше всего подтверждает слова о том, что настоящее искусство не зависит от жанра.

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 году в Баку. Российская певица, народная артистка РФ (1998). Получила известность после исполнения песни "Три белых коня" для фильма "Чародеи". В 1985 году певица начала сольную карьеру, в 1986 году создала собственный музыкальный коллектив "Эскорт". С середины 1980-х годов гастролировала по СССР, а затем России, с сольными концертными программами. Среди наиболее известных - "Затяжной прыжок", "Контрасты", "Льдинка", "Маленькая женщина", "Я не нравлюсь себе", "Погода в доме", "Оттепель", "Сны экстраверта". Записала более 20 студийных альбомов. Лариса Долина снялась в картинах "Новейшие приключения Буратино" (1997), "Золушка" (2002), "С Новым годом! С новым счастьем!" (2003), трех сериях телефильма "Старые песни о главном" (1995-1997). Вокал Долиной звучит в почти 80 мультфильмах и художественных фильмах, среди которых "Обыкновенное чудо" (1978), "31 июня" (1978), "Чародеи" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987) и др.

В новость были внесены изменения (11:43 мск) - добавлено поздравление от Михаила Мишустина.