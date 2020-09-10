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Умер сооснователь соул-группы Kool & the Gang Рональд Белл

Ему было 68 лет
Рональд Белл Van Tine/ Future Image via Reuters
Описание
Рональд Белл
© Van Tine/ Future Image via Reuters

ТАСС, 10 сентября. Один из основателей американской соул-группы Kool & the Gang Рональд Белл умер в возрасте 68 лет. Об этом вечером в среду сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление жены музыканта.

По ее словам, Белл умер в своем доме на Американских Виргинских островах. Причины смерти музыканта не разглашаются.

Соул-группа Kool & the Gang была основана в 1964 году. За более чем 50 лет музыкальной карьеры группа выпустила более 20 альбомов и дважды была удостоена премии "Грэмми". Песни Kool & the Gang звучат в фильмах "Рокки" (Rocky, 1976) Джона Эвилдсена, "Лихорадка субботнего вечера" (Saturday Night Fever, 1977) Джона Бэдэма и "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994) Квентина Тарантино.

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