Новый турмаршрут разработали в Воронеже на родине Бунина к 150-летию с рождения писателя

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Работники музея Ивана Бунина, открытие которого состоится в Воронеже 22 сентября к 150-летию со дня рождения писателя, разработали новый литературно-туристический маршрут. Маршрут даст возможность посетить места, связанные с пребыванием писателя в Воронеже и позже описанные им в своих произведениях, рассказала ТАСС в четверг директор Литературного музея им. Никитина, в составе которого создается музей Бунина, Светлана Деркачева.

"У нас пройдет презентация нового экскурсионного литературного маршрута "По бунинским местам Воронежа". Маршрут рассчитан на 1 час 20 минут, мы покажем мужскую гимназию, где учились Юлий и Евгений (старшие братья Ивана Бунина), вокзал, куда Иван Алексеевич прибыл в 1907 году, место гостиницы "Централь", в которой он останавливался, бывшее здание Дворянского собрания, где проходили балы и один описан в рассказе "Натали", место городского сада - он был рядом с домом семьи Бунина", - сказала Деркачева.

По ее словам, экскурсия также предполагает прогулку от музея Бунина, который создан на главной улице города - проспекте Революции, 3, (бывшая Большая Дворянская улица, где он родился в доме №3) до современного сквера Бунина, где писателю установлен памятник.

Как добавила Деркачева, открытие музея из-за угрозы заражения коронавирусом пройдет в течение четырех дней - прием посетителей будут вести небольшими группами. В каждый из четырех дней с 11 утра в музейном дворике с названием "Поэтический сад Бунина" будут работать театрально-музыкальные гостиные - например, 22 сентября пройдет "Диалог с единственной" с участием актеров Воронежского государственного театра драмы имени Кольцова. Также представят литературно-документальную выставку, проведут круглый стол "Бунин: взгляд из XXI века", презентуют аннотированный каталог собрания музея "По следам писательской судьбы: Бунин и его окружение" и научное издание "Бунинский Воронеж, хроника событий".

Деркачева уточнила, что на открытии музея ожидается делегация из французского города Грас во главе с его мэром. "В Грасе Бунин жил все годы Второй мировой войны, там написаны некоторые его произведения. Мэр Граса Жером Вийо собирается выкупить и приспособить под музей виллу "Бельведер", в которой проживал Бунин. В Грасе Бунину установлен памятник", - сказала собеседница агентства.

О писателе

Иван Алексеевич Бунин - классик русской литературы, Нобелевский лауреат (1933), автор произведений "Деревня", "Окаянные дни", "Жизнь Арсеньева", "Митина любовь", сборника рассказов "Темные аллеи". Родился 22 (10) октября 1870 года в старинной дворянской семье в Воронеже, где семья жила в специально купленном на время учебы старших сыновей доме. Затем семья переехала в имение Озерки Орловской губернии (позже Елецкий уезд, сейчас - Становлянский район Липецкой области). 26 января 1920 года Бунин навсегда покинул Россию, до 1959 года его произведения на родине практически не издавались. Умер 8 ноября 1953 года в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.