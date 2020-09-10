В Тамбове открылась мультимедийная выставка к 150-летию Сергея Рахманинова

ТАМБОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Мультимедийная выставка с уникальным контентом о жизни и творчестве композитора Сергея Рахманинова, часть экспонатов которой были представлены впервые, открылась в Тамбове. В церемонии открытия приняли участие замминистра культуры России Алла Манилова и директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить план по проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Активная подготовка к юбилею композитора ведется в Тамбовской области, которая должна стать центром празднования памятной даты.

"Для нас великая честь представить и открыть выставку из фондов нашего музея, которая дает старт к подготовке к 150-летия Сергея Рахманинова. Эта выставка с секретом, во-первых, многие экспонаты публикуются впервые, во-вторых, вся эта выставка звучит, на ней есть специальные QR-коды, просканировав которые можно услышать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. <…> Здесь представлены короткие, но чрезвычайно интересные человеческие истории из жизни композитора: например, как он ездил на автомобиле, как ему подарили кулон с бриллиантом", - сообщил на открытии Брызгалов.

Он уточнил, что в последующем выставка будет передана Российским национальным музеем музыки в дар Музею-заповеднику С. В. Рахманинова "Ивановка", расположенному в Уваровском районе Тамбовской области.

Как рассказала журналистам замминистра культуры России Алла Манилова, именно в Ивановке в течение трех лет пройдет порядка десяти крупнейших событий, вошедших в общефедеральный план празднования 150-летия Сергея Рахманинова, причем некоторые из них будут иметь ежегодный характер. "Нам за эти годы нужно так много сделать, так много наработать, чтобы юбилей оставил наследие, которое будет развиваться и популяризироваться и дальше, поэтому у нас очень большие планы в отношении "Ивановки", которая не просто музей, другого такого места в России и мире нет, и это нас обязывает к тому, чтобы сделать из него один из важнейших в России культурных центров, поэтому мы намерены заниматься его развитием", - сказала Манилова.

Об усадьбе и композиторе

В настоящее время "Ивановка" является крупнейшим центром музыкальной культуры в российской провинции, связанным с жизнью и творчеством Сергея Васильевича Рахманинова. Здесь он подолгу жил и работал с 1890 по 1917 годы. По итогам прошлого года усадьбу посетило около 100 тыс. туристов, музейный центр является лидером по турпотоку в регионе. В июне этого года губернатор Тамбовской области Александр Никитин попросил президента решить вопрос о включении усадьбы "Ивановка" в список музеев федерального значения.

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.