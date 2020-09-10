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Театр на Малой Бронной планирует переехать в свое здание после ремонта осенью 2021 года

Директор театра Константин Чернышев отметил, что ремонтные работы приостанавливали на месяц в связи с эпидемиологической ситуацией

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский театр на Малой Бронной планирует начать работу в отремонтированном здании с осени 2021 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в четверг заявил директор театра Константин Чернышев.

"Мы на месяц приостанавливали работы. Но в целом мы идем практически в графике. Надеюсь, что осенью 2021 года мы переедем с "Дворца на Яузе" и вернемся к себе в обновленное здание", - сказал он.

Директор также выразил благодарность Департаменту культуры Москвы за то, что ремонтные работы продолжаются. "Был перерыв, связанный со всеобщей остановкой всех производственных процессов в городе в связи с эпидемиологической ситуацией", - отметил он.

Последний спектакль театра на старой сцене состоялся 8 января 2020 года, затем с 1 февраля театр начал показывать свои спектакли во "Дворце на Яузе" и других арендованных площадках.

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Россия
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