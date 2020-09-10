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Умерла актриса из сериалов "Мстители" и "Игра престолов" Дайана Ригг

Ей было 82 года
Дайана Ригг в роли Олеанны Тирелл. Кадр из сериала "Игра престолов" Пресс-служба Амедиатеки
Описание
Дайана Ригг в роли Олеанны Тирелл. Кадр из сериала "Игра престолов"
© Пресс-служба Амедиатеки

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Британская актриса Дайана Ригг, известная своими ролями в сериалах "Мстители" и "Игра престолов", а также одном из фильмов о Джеймсе Бонде, умерла в возрасте 82 лет. Об этом вещательной корпорации Би-би-си сообщил в четверг личный агент актрисы.

"Она мирно скончалась сегодня утром. Она находилась у себя дома в окружении членов семьи, которые попросили с уважением относиться к их праву на частную жизнь в столь трудное для них время", - сказал представитель актрисы.

Современному зрителю Ригг лучше всего известна по роли "королевы шипов" Олеанны Тирелл - пожилой мастерицы интриг из сериала "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019). Однако она также была партнером Джорджа Лэзенби в роли Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе Ее Величества" (On Her Majesty's Secret Service, 1969) - единственной картине бондианы, в которой агент МИ-6 женится. В финале картины новоиспеченная миссис Бонд в исполнении Ригг погибает от рук заклятого врага агента 007 Эрнста Ставро Блофельда.

Кроме того Ригг и Патрик Макни воплотили на телеэкране образ харизматичного шпионского дуэта в британском сериале "Мстители" (Avengers, 1961-1969). Ригг также была востребованной и успешной театральной актрисой.

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