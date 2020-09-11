Как Моби изменил мир музыки своим "прощальным" альбомом (и написал еще 12)

Моби, или Ричард Мелвилл Холл, еще в два года потерял отца в автокатастрофе, его воспитывала мама. Она всячески поддерживала творческий интерес сына, поэтому он очень рано начал заниматься музыкой. Сначала классической, учился играть на гитаре и фортепиано. Так что он вообще не сразу пришел к электронной музыке, а прошел долгий и сложный путь.
Его подростковые годы пришлись на расцвет панк-рока в Америке, музыканта долго бросало из одного стиля в другой, прежде чем он нашел свое звучание. Он играл в разных коллективах, начиная от The Vatican Commandos (такой живенький хардкор, который точно не ассоциируешь с воздушным Porcelain Моби) до Flippers (это был популярный в узких кругах анархический коллектив). Примерно в то же время он получил свое прозвище Моби — его дальний родственник Герман Мелвилл, автор прославленного романа "Моби Дик".
В конце 80-х Моби едет в Нью-Йорк, где как раз начинает зарождаться хаус-культура. И там же в 1991 году выпускает свой первый сингл Go. Это не обычный трек, он весь состоит из семплов из мегапопулярного сериала Twin Peaks. Это трек, который впервые привел Моби в британский топ-10.
Именно европейский слушатель первым полюбил и заметил Моби. Причем с одной пластинки в разных странах хитом становились разные песни.
Одну из своих важнейших полноформатных работ Моби написал в 1999 году — это его пятая студийная пластинка Play. За это время он успеет побить рекорд Гиннесса, написав самый быстрый трек (примерно 1000 BPM при общей норме от 30 до 240 BPM), сделать ремиксы на Майкла Джексона, Depeche Mode, Pet Shop Boys, поэкспериментировать в разных стилях — от индустриального треша до эмбиента, пока наконец не нащупал свое.
К этому моменту Моби занимался музыкой больше 20 лет и вообще-то разочаровался в этом деле: он собирался менять профессию и стать, например, архитектором. Но напоследок все же решил выпустить последний альбом. И так получилось, что именно Play разделил историю электронной музыки на "до" и "после".
Ему захотелось выпустить альбом для своих друзей и для самого себя, такую уютную пластинку. Так и появились 18 треков, пронизанных искренностью, красотой, светом и добротой, — такой его музыка и остается до сих пор. Правда, тогда она была от все еще не особо знаменитого диджея Моби. В этом вся его жизнь — никаких головокружительных взлетов, агрессии, шума. Только гармоничное и естественное развитие.
Весь этот альбом Моби и правда писал как последний и будто соединил все, из чего состоит сам. Например, христианские госпелы — из детства, когда он мог их услышать в церкви, он вплетает речитативы, ностальгируя по отрочеству, ну и не обошлось все без эмбиента — его большой любви к электронике.
Наверное, из-за такого микса всего и сразу Play и не сразу оценили. Заговорили о нем после фильма "Пляж" Дэнни Бойла с блистающим в Голливуде Леонардо Ди Каприо в главной роли. Бойл услышал трек Porcelain (согласитесь, именно он начинает играть в вашей голове, если вспомнить о кадрах из того утопического рая) и решил использовать в своем фильме. Короче говоря, в одно прекрасное утро Моби проснулся знаменитым.
Было продано более 12 млн копий Play по всему миру, в 20 странах он был признан платиновым, три года подряд номинировался на "Грэмми", а главное — электронную музыку начали слушать те, кто раньше ей не особо интересовался. И вот в этот момент проявилось одно из главных качеств Моби, одно из тех, которое делает его волшебным созданием. Он разрешил использовать свою музыку абсолютно бесплатно (!) в коммерческих целях.
Конечно, он хотел, чтобы как можно больше людей услышали его треки, ну а коли уж они так пришлись по душе режиссерам кино и рекламы — почему бы и нет! Так, композиции Моби можно услышать в "Реквиеме по мечте", "Угнать за 60 секунд","Крике", фильмах про Джеймса Бонда, сериалах "Клан Сопрано", "Секретные материалы" и "Зачарованные". Ну и, конечно, в шикарной рекламе Bonaqua начала нулевых — там играет Why Does My Heart Feel So Bad, композиция, которую особенно полюбили в России.
Именно с этого момента электронная музыка становится популярной, а диджеи отправляются выступать на стадионы. Хотевший уйти из искусства Моби оказался одним из главных людей, кто вывел электронную музыку на тот уровень, на котором она сейчас.
Моби очень далек от коммерческого мира, он выступает против глобальных корпораций и чрезмерного потребления. К каждому альбому он прикладывает вкладыш со своим эссе, где размышляет о природе, окружающей среде, религии, познании себя и многих других, иногда бытовых, а иногда глобальных, метафизических вопросах.
Кстати, Моби — веган, это часть его философии. Этому он тоже посвятил одно из своих эссе, где произнес довольно страшную фразу: "Можете ли вы заглянуть в глаза животного и сказать: "Мой аппетит важнее твоего страдания". Его вообще очень заботит вопрос экологии и сохранения естественной природы. Он даже создал саундтрек для документального фильма "Земляне" о проблемах жестокого обращения с животными.
Мелвилл всегда сам записывал свою музыку. В одном из интервью он рассказывал, что раньше над одним треком можно было работать полгода, нужно было много денег, ресурсов, банального понимания, как работать с разным оборудованием. Сейчас, когда индустрия кардинально поменялась, такой отдачи от музыкантов не требуется — любой ребенок может скачать или купить программу из интернета и начать писать треки. Многие продюсеры говорят, мол, такая доступность породила и огромное количество некачественного контента, но Моби тут видит только хорошее. "Это кардинально изменило представление о том, что такое креативность. Раньше, когда люди покупали музыку, они думали: "Вау! Как же они это записали?" А сейчас ты слушаешь музыку и думаешь: "Они пользуются тем же самым софтом, что и я". Это помогает людям обращать внимание на саму музыку, сам процесс звукозаписи, а не на музыкантов".
Моби никогда не был женат и не имеет детей. Такое ощущение, что он отдает всего себя этому миру, старается сказать нам что-то важное, причем не крича, не надрываясь. Пока большая часть человечества пытается выиграть в гонке за господство над другой частью человечества, Моби создает музыку из чистой любви и озаряет ей планету.
Кадрия Садыкова