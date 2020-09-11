Как Моби изменил мир музыки своим "прощальным" альбомом (и написал еще 12)

Он стал одним из тех музыкантов, которые заставили многих пересмотреть свое отношение к электронной музыке. До него диджеи не играли на стадионах, не собирали огромные вечеринки на десятки тысяч слушателей. Сам же Моби, записывая свою легендарную пластинку, разочаровался в индустрии, думал, что этот альбом — прощальный и после он сменит профессию. К счастью, этого не случилось, потому что в один день он проснулся знаменитым. Сегодня ему исполняется 55 лет

Моби, или Ричард Мелвилл Холл, еще в два года потерял отца в автокатастрофе, его воспитывала мама. Она всячески поддерживала творческий интерес сына, поэтому он очень рано начал заниматься музыкой. Сначала классической, учился играть на гитаре и фортепиано. Так что он вообще не сразу пришел к электронной музыке, а прошел долгий и сложный путь. Его подростковые годы пришлись на расцвет панк-рока в Америке, музыканта долго бросало из одного стиля в другой, прежде чем он нашел свое звучание. Он играл в разных коллективах, начиная от The Vatican Commandos (такой живенький хардкор, который точно не ассоциируешь с воздушным Porcelain Моби) до Flippers (это был популярный в узких кругах анархический коллектив). Примерно в то же время он получил свое прозвище Моби — его дальний родственник Герман Мелвилл, автор прославленного романа "Моби Дик". В конце 80-х Моби едет в Нью-Йорк, где как раз начинает зарождаться хаус-культура. И там же в 1991 году выпускает свой первый сингл Go. Это не обычный трек, он весь состоит из семплов из мегапопулярного сериала Twin Peaks. Это трек, который впервые привел Моби в британский топ-10.

Именно европейский слушатель первым полюбил и заметил Моби. Причем с одной пластинки в разных странах хитом становились разные песни. Одну из своих важнейших полноформатных работ Моби написал в 1999 году — это его пятая студийная пластинка Play. За это время он успеет побить рекорд Гиннесса, написав самый быстрый трек (примерно 1000 BPM при общей норме от 30 до 240 BPM), сделать ремиксы на Майкла Джексона, Depeche Mode, Pet Shop Boys, поэкспериментировать в разных стилях — от индустриального треша до эмбиента, пока наконец не нащупал свое. К этому моменту Моби занимался музыкой больше 20 лет и вообще-то разочаровался в этом деле: он собирался менять профессию и стать, например, архитектором. Но напоследок все же решил выпустить последний альбом. И так получилось, что именно Play разделил историю электронной музыки на "до" и "после".

Ему захотелось выпустить альбом для своих друзей и для самого себя, такую уютную пластинку. Так и появились 18 треков, пронизанных искренностью, красотой, светом и добротой, — такой его музыка и остается до сих пор. Правда, тогда она была от все еще не особо знаменитого диджея Моби. В этом вся его жизнь — никаких головокружительных взлетов, агрессии, шума. Только гармоничное и естественное развитие. Весь этот альбом Моби и правда писал как последний и будто соединил все, из чего состоит сам. Например, христианские госпелы — из детства, когда он мог их услышать в церкви, он вплетает речитативы, ностальгируя по отрочеству, ну и не обошлось все без эмбиента — его большой любви к электронике. Наверное, из-за такого микса всего и сразу Play и не сразу оценили. Заговорили о нем после фильма "Пляж" Дэнни Бойла с блистающим в Голливуде Леонардо Ди Каприо в главной роли. Бойл услышал трек Porcelain (согласитесь, именно он начинает играть в вашей голове, если вспомнить о кадрах из того утопического рая) и решил использовать в своем фильме. Короче говоря, в одно прекрасное утро Моби проснулся знаменитым.

' YouTube / emimusic'

Было продано более 12 млн копий Play по всему миру, в 20 странах он был признан платиновым, три года подряд номинировался на "Грэмми", а главное — электронную музыку начали слушать те, кто раньше ей не особо интересовался. И вот в этот момент проявилось одно из главных качеств Моби, одно из тех, которое делает его волшебным созданием. Он разрешил использовать свою музыку абсолютно бесплатно (!) в коммерческих целях. Конечно, он хотел, чтобы как можно больше людей услышали его треки, ну а коли уж они так пришлись по душе режиссерам кино и рекламы — почему бы и нет! Так, композиции Моби можно услышать в "Реквиеме по мечте", "Угнать за 60 секунд","Крике", фильмах про Джеймса Бонда, сериалах "Клан Сопрано", "Секретные материалы" и "Зачарованные". Ну и, конечно, в шикарной рекламе Bonaqua начала нулевых — там играет Why Does My Heart Feel So Bad, композиция, которую особенно полюбили в России.

' YouTube / emimusic'

Именно с этого момента электронная музыка становится популярной, а диджеи отправляются выступать на стадионы. Хотевший уйти из искусства Моби оказался одним из главных людей, кто вывел электронную музыку на тот уровень, на котором она сейчас. Моби очень далек от коммерческого мира, он выступает против глобальных корпораций и чрезмерного потребления. К каждому альбому он прикладывает вкладыш со своим эссе, где размышляет о природе, окружающей среде, религии, познании себя и многих других, иногда бытовых, а иногда глобальных, метафизических вопросах.

Описание Во время протестов в Лос-Анджелесе, 2015 год © David Livingston/Getty Images