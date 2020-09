Как Моби изменил мир музыки своим "прощальным" альбомом (и написал еще 12)

Было продано более 12 млн копий Play по всему миру, в 20 странах он был признан платиновым, три года подряд номинировался на "Грэмми", а главное — электронную музыку начали слушать те, кто раньше ей не особо интересовался. И вот в этот момент проявилось одно из главных качеств Моби, одно из тех, которое делает его волшебным созданием. Он разрешил использовать свою музыку абсолютно бесплатно (!) в коммерческих целях.

Конечно, он хотел, чтобы как можно больше людей услышали его треки, ну а коли уж они так пришлись по душе режиссерам кино и рекламы — почему бы и нет! Так, композиции Моби можно услышать в "Реквиеме по мечте", "Угнать за 60 секунд","Крике", фильмах про Джеймса Бонда, сериалах "Клан Сопрано", "Секретные материалы" и "Зачарованные". Ну и, конечно, в шикарной рекламе Bonaqua начала нулевых — там играет Why Does My Heart Feel So Bad, композиция, которую особенно полюбили в России.