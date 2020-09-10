Богомолов считает, что молодым деятелям культуры нужна помощь психологов в начале карьеры

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Молодым деятелям культуры необходима психологическая профессиональная поддержка на начальных этапах карьеры для грамотной самореализации. Такое мнение выразил в четверг режиссер Константин Богомолов.

"Мне кажется, существенно и необходимо создание психологической помощи, некой подготовки молодым людям, не в связи с травмами, которые они переживают, а в связи с требованиями, которые направлены к ним со стороны сообщества, бизнеса, продюсеров. <...> Нужно привить им желание сохранить себя и экономить себя", - сказал он на экспертной дискуссии в ТАСС в рамках трека "Новая молодежная повестка" форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

По его словам, молодые артисты и режиссеры подвергаются давлению со стороны профессионального сообщества. "Мне кажется, проблема сегодняшней молодежи в том, что она, с одной стороны, находится в постоянном ощущении гонки, что надо себя побыстрее продать. А с другой, индустрия сразу выжимает все соки из молодых", - отметил он.

Богомолов обратил внимание, что в этом отношении надо отнестись по-другому к молодежи, "не как к урожаю, который быстро выбрасывается". "Нужно понимать, что и в 18 лет молодой человек несформированный, что с ним надо аккуратно, деликатно, не надо на него наседать", - сказал режиссер.

Как считает Богомолов, современные молодые режиссеры не успевают себя развивать, берут свой талант как некий капитал и начинают его тратить. Богомолов вспомнил, что в свое время народный артист СССР Олег Табаков забирал талантливых режиссеров под свое крыло и начинал "выращивать".

Обратная сторона славы

С ним согласилась председатель правления киностудии "Союзмультфильм" и директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, она отметила, что психологическая помощь очень важна для тех, кто идет в творческие профессии, где главной оценкой является признание. "Слава, признание очень больно бьют обратной стороной. Мы знаем очень многих, кто в советское время в детском возрасте получили славу, они все сломались", рассказала она.

Она подчеркнула, что современные молодые люди находятся в еще большей опасности, так как у них больше возможностей для самореализации. "Если раньше два ребенка в год могли попасть на съемки в кино или в спектакль, то сегодня это сотни. Сегодня другой объем возможностей", - сказала она.

Форум "Сильные идеи для нового времени" планируется провести 11 и 12 ноября в Сочи. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. ТАСС является стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.