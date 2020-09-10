В "Царском селе" представили акустический спектакль-променад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьера акустического спектакля-променада Семена Александровского "Вечное возвращение" состоялась в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское-село". Спектакль-прогулка - совместный проект музея-заповедника и Pop-up театра, сообщили в пресс-службе музея.

Участники спектакля через наушники слушают голоса артистов, которые ведут их по Екатерининскому парку, и повторяют маршрут героев.

"Творческая команда - режиссер Семен Александровский и драматург Ася Волошина - создала акустический спектакль в наушниках, - отметили в пресс-службе. - Привычного театрального антуража - сцены, рядов кресел, занавеса - нет. Зрители, следуя бинауральной записи, в точности повторяющей маршрут героев спектакля, отправятся в путешествие по самым романтическим уголкам парка".

Создатели "спектакля в наушниках" использовали бинауральную запись - технологию, которая воспроизводит звук, который человек слышит в естественной среде. В записи звучат голоса артистов: заслуженного артиста России Василия Реутова, Алены Старостиной и Марии Зиминой.

Маршрут спектакля следует от фасада Екатерининского дворца, вокруг Большого пруда, мимо павильонов "Адмиралтейство", "Турецкая баня", через Мраморный мост, по Рамповой аллее, к Камероновой галерее.

В сюжет действа заложена романтическая встреча историков, которые, гуляя по маршрутам парка, рассуждают об истории России. Как отметили в пресс-службе музея, в сюжет органично включены сведения об истории создания отдельных объектов, в том числе павильонов и мостов.