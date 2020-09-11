В Москве открывается триеннале современного искусства "Красивая ночь всех людей"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вторая Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей", объединившая 75 художников, открывается в Москве в музее современного искусства "Гараж" в пятницу. Сокуратор Анастасия Митюшина рассказала ТАСС, как появилось название проекта и какая книга вдохновляла ее и Валентина Дьяконова при работе над триеннале.

"Название появилось в беседе моего напарника Валентина Дьяконова с участницей триеннале, поэтом и художницей из Нижнего Новгорода Евгенией Сусловой. Услышав о нашем замысле опираться на процесс, Женя тут же увидела параллель с подходом писателя и математика Романа Михайлова. Его роман "Красивая ночь всех людей" написан кодовым RN-языком и разворачивается в тексте-комментарии "Изнанка крысы". Мы спросили у Романа разрешение использовать название, и он дал добро", - рассказала собеседница агентства.

При работе над проектом кураторы вдохновлялись книгой британского социолога Джона Ло "После метода: беспорядок и социальная наука". "Главная идея Ло в том, что хладнокровная, социологическая, пусть и самая выверенная профессиональная, классификация не отражает многообразия и изменчивости современной жизни", - пояснила Митюшина.

Таким образом, нынешняя триеннале построена на принципе рекомендаций. Рядом с каждой работой указано не только имя автора, но и имя того, кто его порекомендовал, и отношения между ними - учитель, ученик, родитель, ребенок, друг и так далее. Второе условие - рекомендующий должен был что-то сделать для рекомендуемого и его участия в выставке - написать текст, взять интервью, помочь с производством работы или ее выбором или выбрать еще какой-то формат.

Игра в кошмары, охотник и ученик Куинджи

Проект объединил 75 художников. По словам сокуратора, пандемия подарила организаторам проекта фору по времени - у участников появились несколько лишних месяцев, которые позволили додумать и доделать начатое. При этом более 80% представленных произведений созданы специально к триеннале. Среди участников - Владимир Абих, Александр Агафонов, Шамиль Ахмед, Алиса Горшенина (alice hualice), Ася Заславская, Анна Котомина, Иван Горшков, ::vtol::, Евгения Суслова, Владимир Логутов, Юлия Кожемяко и другие.

Шамиль Ахмед рассказал ТАСС, что впервые участвует в подобном проекте. "Проект в формате триеннале для меня первый, и вообще на сегодня это самый крупный проект, в котором мне приходилось принимать участие. Меня не взяли на первую Триеннале, и формат нынешней дал мне возможность стать ее участником путем рекомендации Таус Махачевой", - рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что в последние три года он "выпал из творческой жизни" в силу разных причин, поэтому рекомендация Махачевой стала для него неожиданностью. "Мой проект - про построение мифа как порождение поэтического каприза, легитимизацию абсурда, идентичность и попытку найти свое место в поле дагестанской культуры", - сказал художник.

Юлия Кожемяко тоже впервые участвует в таком масштабном проекте. Ее порекомендовала подруга - участница художественно-активистского кооператива "Швемы" Олеся Панова. "Мы с Олесей землячки - обе из Новосибирска, а сейчас живем в Петербурге в одном районе. "Швемы" участвовали в первой Триеннале, и Олеся передала эстафету мне", - рассказала Кожемяко.

Она разрабатывает игру "Юхины кошмары" - на триеннале будет представлен первый эпизод. "В нем игроку нужно эвакуироваться из разрушающегося дома, предварительно собрав вещи. Но сделать это не так-то просто: нужно успеть до звонка будильника. Тогда сон перестанет быть реалистичной симуляцией реальности, начнет сбоить и показывать изнанку полигонального мира, которым является", - пояснила собеседница агентства.

Анна Котомина представила работу о преемственности между двумя художниками, создателями своих собственных миров в арктической пустыне. "Они такие разные - ненец, охотник-самоучка, и сын вологодского крестьянина - ученик Куинджи. Но страсть к арктической пустыне Новой земли, холоду, льдам, морозами и белым медведям их сблизила. Они обменялись приемами выживания, оставили много следов, которые мы и показываем, собрав их из разных мест, посетителям триеннале современного российского искусства", - пояснила она ТАСС. Котомину для участия рекомендовала жена ее брата, художник Александра Паперно.

Лекции, перформансы и программа в регионах

К триеннале подготовлена обширная публичная программа, включающая лекции, в том числе посвященные методу Джона Ло, перформансы и другие мероприятия. Частью триеннале стали и мероприятия в регионах, которые также организуются по "рекомендации". "Это может быть мастер-класс, лекция или резиденция необходимого региону мастера. За начало 2020 года мы успели реализовать программу в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Остальное перенесли на 2021 год - верим, что границы все же откроются и мы сможем привезти во Владивосток, Пермь, Нижний Новгород и другие города специалистов, которых там ждут", - отметила Митюшина.

Мероприятия проходят в региональных институциях - партнерах "Гаража". Кураторы и руководители этих институций могут пригласить при поддержке триеннале любого профессионала в области современного искусства на мастер-класс, лекцию или в резиденцию. Вторая Триеннале российского современного искусства продлится по 17 января 2021 года.