Фрески затопленного монастыря покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева открывает для публики в пятницу выставку "Калязин. Фрески затопленного монастыря". Она станет частью постоянной экспозиции, сообщила ТАСС директор музея Елизавета Лихачева.

"Выставка фресок Троице-Макарьева монастыря станет частью постоянной экспозиции музея. Сохранившиеся фрагменты живописи XVII века представляют собой уникальный памятник, поскольку монастырь был почитаем царской семьей. В нем работали лучшие мастера, которые ранее расписывали Успенский и Архангельский соборы Московского Кремля", - сказала Лихачева.

Экспозиция должна была открыться раньше, но из-за ситуации, связанной с коронавирусом, открытие перенесли на сентябрь. "Новая экспозиция впервые представит широкой аудитории три культурно-исторических пласта, связанных с калязинскими фресками: историю создания и бытования росписей, историю их снятия и спасения, а также историю реставрации по специально разработанной в Строгановской академии методике", - отметила директор музея.

Экспозиция в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева посвящена истории разрушенного калязинского Троице-Макарьевского монастыря и деятельности музея по спасению и реставрации уникальных росписей. На выставке можно увидеть фрески, включающие ветхозаветные сюжеты, сцены из христологического цикла и Апокалипсиса, а также изображения святых князей.

"В частности, публике будут показаны ктиторские прижизненные портреты царя Алексея Михайловича и его супруги Марии Ильиничны, фрагменты летописей, орнаменты, фрески "Изгнание из рая", "Строительство Вавилонской башни", "Новый Иерусалим", "Омовение ног", "Конь бледный и вороной", "Спас на престоле" и другие", - пояснили в пресс-службе.

Посетители также увидят макеты Троицкого собора и монастырской трапезной, созданные архитектором Иваном Леонидовым, а также чертежи, фиксирующие постройки монастыря на момент 1939 года, документальные свидетельства деятельности экспедиции Академии архитектуры, среди которых дневник с наблюдениями и фотографии. Отдельный раздел выставки посвящен научной реставрации фресок.