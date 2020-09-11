Театр армии представит премьеру спектакля "Баба голубиная" с Алиной Покровской

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьера моноспектакля "Баба голубиная" в постановке заслуженного артиста РФ, режиссера Андрея Бадулина по мотивам фильма "Любовь и голуби" 1985 года пройдет в пятницу в Центральном академическом театре Российской армии. Постановка станет бенефисом народной артистки РСФСР Алины Покровской.

"Эта пьеса - вызов, потому что моноспектакль и для меня, и для нее - новый формат. Но Алина Станиславовна не боится никаких экспериментов, и к юбилею (в феврале актриса отметила 80-летие) она решила попробовать", - рассказал ТАСС режиссер спектакля.

По его словам, с Покровской он работает уже на протяжение пяти лет. Их сотрудничество началось со "Старомодной комедии" по Арбузову, затем они сделали спектакль "Дом под снос" и другие. "В прошлом году драматург Дима Минченок написал пьесу и вышел на Алину Станиславовну. Она предложила эту пьесу мне посмотреть и подумать. Мы с ней собрались, попробовали - вроде получается", - отметил Бадулин.

Пьеса "Баба голубиная" Минченка рассказывает о том, как сложилась судьба героини фильма "Любовь и голуби" Надежды Кузякиной. Минченок посвятил пьесу памяти Владимира Гуркина - автора пьесы, которая легла в основу фильма. По мнению режиссера спектакля, драматург охватил дух самих произведений Гуркина. "Это уральская деревня, уральский характер. Он описал очень мощный характер сильной женщины, которая не гнется, но только ломается", - подчеркнул он.

Он признался, что был большой соблазн пойти за фильмом "Любовь и голуби". "Но прошло 30 лет, жизнь изменилась, появились новые персонажи, какие-то ушли. И мы поняли, что это совершенно разные истории", - поделился режиссер.

Зритель увидит спектакль на экспериментальной сцене театра. После премьеры 11 сентября последующие показы состоятся 3, 6 и 15 октября 2020 года. Сама исполнительница главной и единственной роли рассказала ТАСС, что они вместе с режиссером попросили руководство предоставить им это пространство для постановки. "Я смотрела тут разные спектакли, что-то нравилось больше, что-то меньше. Но все равно это непривычно. Тут я поняла, большая сцена для этой пьесы - не тот формат. Хотелось быть ближе к зрителю, но при этом чтобы не было художественным чтением", - заметила актриса.