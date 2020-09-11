Аствацатуров, Беляков и Букша стали финалистами премии "Ясная Поляна"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Жюри литературной премии "Ясная Поляна" назвало имена финалистов номинации "Современная русская проза". Среди соискателей награды - Андрей Аствацатуров, Сергей Беляков, Ксения Букша. Об этом ТАСС в пятницу рассказали организаторы премии.

В финал вышли шесть писателей, в их числе Аствацатуров и его книга "Не кормите и не трогайте пеликанов", Сергей Беляков ("Весна народов"), Ксения Букша ("Чуров и Чурбанов"), София Синицкая ("Сияние "жеможаха"), Саша Филипенко ("Возвращение в Острог") и Евгений Чижов ("Собиратель рая").

"Номинация "Современная русская проза" отмечает выдающееся произведение современного автора, несущее в себе идеалы человеколюбия", - отметили организаторы. Номинаторами выступают издательства, "толстые" литературные журналы, лауреаты премии прошлых лет и писательские союзы.

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей". Призовой фонд составляет 6,7 млн рублей.

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.