Около 20 коллективов приехали в Пермь на международный фестиваль уличных театров "Флюгер"

ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль уличных театров "Флюгер" открылся в Перми, участие в нем примут 19 коллективов из восьми регионов России, а также артисты из Эстонии. За два дня зрители познакомятся с разными форматами выступлений - от петрушечного театра до тематических променадов, цирковых спектаклей и шоу. Мероприятие стало одним из первых после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщила журналистам в пятницу организатор Эльмира Щербакова.

"19 лучших театров из восьми регионов России, Эстонии [приехали в Пермь], у нас международный фестиваль. Это не просто фестиваль уличных театров, не просто шоу, а мы провели лабораторию, у нас был круглый стол. Мы год готовились, <..> мы сделали праздник, мы ждем зрителей, артисты соскучились, мы все соскучились", - сказала она.

Среди участников фестиваля уличные театры из Санкт-Петербурга "Странствующие куклы господина Пэжо", "Королевский жираф", "АспектР", Москву представляют "Эскизы в пространстве" и "Высокие братья", Московский театр клоунады "Микос", Самару - "Пластилиновый дождь", а Пермь - "Туки-Луки", "Карабаска" и театр огня "Игры пламени". Как рассказал журналистам режиссер фестиваля Олег Скотников, на "Флюгере" состоится премьера спектакля актера цирка Cirque du Soleil Андрея Кислицина и артистов нового уличного театра из Альметьевска. "Молодой театр из Альметьевска будет выступать. Это первый уличный театр, который финансируется благотворительным сообществом, это нонсенс, такого нет в Европе. Это будет второй их спектакль, премьера. Уличный театр - это другая площадка, это площадка, развивающая артиста. Природа уличного театра такова, что он провоцирует взаимодействие со зрителем", - поделился он.

Выступления уличных артистов, в том числе и ходулистов, пройдут в пятницу и субботу во второй половине дня на городской эспланаде, где также разместятся тематические фотозоны и фотовыставка. Для соблюдения социальной дистанции на площадке сделали разметку, установили специальные цилиндрические конструкции. "Я больше 30 лет работаю на улице, <..> улица она чуть больше дает энергии", - рассказал журналистам руководитель театра "Королевский жираф" Станислав Варкки.