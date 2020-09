На 77-м Венецианском кинофестивале объявят победителей основного конкурса

РИМ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт объявит в субботу обладателей "Золотого льва Святого марка", двух "Серебряных львов" (Гран-при и за лучшую режиссуру), специального приза жюри, приза за лучший сценарий, Кубков Вольпи лучшим актеру и актрисе, а также премии Марчелло Мастроянни молодому актерскому дарованию. Отдельные премии почти по таким же номинациям будут вручены другим жюри во втором конкурсе "Горизонты".

В основном конкурсе на награды претендуют 18 фильмов, включая ленту Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли. Фильм о драматическом и долго державшемся под грифом "секретно" эпизоде советского времени снят при поддержке Министерства культуры РФ и фонда Алишера Усманова, который выступает продюсером уже третьей ленты Кончаловского, включая премированный в Венеции в 2016 году "Рай".

Нынешняя работа мэтра российского кинематографа входит в тройку лидеров, согласно рейтингу итальянских критиков, наряду с двумя итальянскими лентами - это документальный фильм о Сирии "Ночь" (Notturno) Джанфранко Рози и биографическая картина о дочери Карла Маркса "Мисс Макс" (Miss Marx) Сюзанны Никкьярелли. Высоких оценок фильм Кончаловского, обладателя уже двух "Серебряных львов", удостоился и у иностранных критиков.

Ставка на женское кино

Почти половина из конкурсных фильмов - восемь - сделана женщинами-режиссерами. Одна из них - работающая в США китаянка Хлоя Чжао - сделала серьезную заявку на победу. Ее документально-постановочная "Земля кочевников" (Nomadland) с Фрэнсис Макдорманд была представлена в последний конкурсный день. Как охарактеризовал картину российский кинокритик Андрей Плахов, "это повествование об одинокой старости и о духе свободы". Обозреватели уже говорят о шансах фильма на получение "Оскара", в том числе благодаря участию Макдорманд.

Среди фаворитов венецианского конкурса - драма режиссера норвежского происхождения Моны Фастволд "Мир грядущий" (The World to Come) об истории любви двух женщин в суровых условиях освоения Америки в середине XIX века. Критики уже назвали эту картину "женской версией" фильма "Горбатая гора" (Brokeback Mountain) о двух ковбоях, получившей главный приз Венецианского кинофестиваля в 2005 году. Особо высокой оценки критиков удостоилась актерская работа в этом фильме британки Ванессы Кирби. Одновременно она сыграла в конкурсной ленте венгерского режиссера Корнела Мундруцо "Фрагменты женщины" (Pieces of a Woman) о драматическом опыте родов на дому. Критики уже говорят о появлении новой "разноплановой перспективной актрисы".

Как корреспонденту ТАСС сказал накануне награждения Плахов, сложно предугадать решение жюри. "Неплохая индийская картина "Ученик" (The Disciple), боснийская "Куда ты идешь, Аида?" (Quo vadis, Aida?). Выбрать есть из чего, в итоге конкурс получился вполне достойным", - констатировал он.

Итальянский обозреватель Эрнесто Перец, назвал "очень смелым и драматически сильным" фильм "Дорогие товарищи". "77-й Венецианский кинофестиваль запомнится тем, что он вообще прошел в период пандемии", - сказал специалист.

Фестиваль во времена пандемии

До сих пор из фестивального городка не приходило сообщений о выявлении инфицированных, хотя многие гости и аккредитованные, особенно из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, приехали, предоставив результаты теста на коронавирус, и дважды прошли его уже во время смотра, начавшегося 2 сентября. Правда, о появлении локального очага распространения вызываемого новым коронавирусом заболевания становится известно позже - должны пройти две недели, которые длится инкубационный период.

На входах в фестивальный городок на острове Лидо в Венецианской лагуне, где проходит фестиваль, регулярно измерялась температура всем прохожим. В залах и на пресс-конференциях, где организована шахматная рассадка по заранее заказанным и определенным местам, необходимо находиться в маске. Проходы отгорожены перегородками, создающими целые лабиринты, которые приходится обходить, наматывая лишние круги. Наконец, всем запомнится закрытая от посторонних глаз высокими панелями красная ковровая дорожка.

По иронии судьбы самой большой проблемой этого четко организованного фестиваля стала протекающая крыша во дворце Казино. На лестнице здания, где расположен пресс-зал, а также аудитория для пресс-конференций и просмотровые залы, после сильного дождя пришлось поставить ведра. Дворец был построен еще в 1930-е годы, когда учредили фестиваль, и ремонт этого памятника рациональной монументальной архитектуры, характерной для времен фашизма, остается на повестке дня вечно.