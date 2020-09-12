Академию анимационного искусства планируют зарегистрировать до ноября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Академию анимационного искусства имени Федора Хитрука, которая будет заниматься развитием анимации в России, планируется зарегистрировать в сентябре-октябре. Об этом сообщил ТАСС в субботу один из инициаторов и основателей академии Андрей Хржановский.

"Это может произойти где-то через три недели или месяц-полтора", - сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что академия будет объединена со школой-студией анимационного кино "ШАР", созданной в 1993 году при поддержке Госкино. До настоящего времени студия занимается производством анимационных фильмов, профессиональной подготовкой режиссеров и художников-аниматоров

Инициаторами и основателями академии выступили ведущие российские сценаристы и режиссеры-мультипликаторы. Среди них Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Константин Бронзит и Оксана Черкасова.

Юрий Хитрук (1917-2012) - советский и российский мультипликатор, режиссер, сценарист, педагог, переводчик, лауреат двух государственных премий СССР. Мультипликацией заинтересовался после просмотров мультфильмов Уолта Диснея на I Московском международном кинофестивале в 1935 году. С 1938 года он начал работать мультипликатором на студии "Союзмультфильм". Аниматор около 200 мультфильмов, с 1961 г. - режиссер. Создатель мультфильмов "Винни-Пух", "Дарю тебе звезду", "Остров", "Фильм, фильм, фильм!", "Каникулы Бонифация", "Топтыжка" и других.

В 1993 году он вместе с тремя ведущими отечественными мультипликаторами - Юрием Норштейном, Андреем Хржановским и Эдуардом Назаровым - создал школу-студию "ШАР" ("Школа аниматоров-режиссеров"). При ее поддержке, в частности, был снят мультфильм "Русалка" Александра Петрова, который вошел в список номинантов на премию "Оскар" в 1998 году.