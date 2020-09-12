В Саратовской области открылся фестиваль "Театральное Прихоперье"

ТАСС, 12 сентября. Всероссийский фестиваль "Театральное Прихоперье" начался в городе Балашов Саратовской области. На открытии народный артист России Евгений Миронов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета представили спектакль-концерт "Ван Гог. Письма к брату".

"Несмотря ни на что фестиваль сегодня открывается. Я очень рад, что я не просто приехал, а со спектаклем-концертом, который вы сегодня увидите. Я дорожу этим театром, этим городом, этим местом", - цитирует Миронова пресс-служба Минкультуры региона.

В Минкультуры уточнили, что в программе 11 спектаклей, в числе которых постановки Московского губернского театра, Московского академического театра им. Маяковского, МХТ им. Чехова, театра Et Cetera, театра "Скорика", Ярославского академического драматического театра им. Волкова. Также запланирована творческая встреча с артистом театра и кино Антоном Богдановым.

Фестиваль продлится до 20 сентября, завершит его спектакль "Дикарка" театра им. Маяковского.