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В Саратовской области открылся фестиваль "Театральное Прихоперье"

Он стартовал со спектакля-концерта "Ван Гог. Письма к брату", который представили народный артист России Евгений Миронов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета

ТАСС, 12 сентября. Всероссийский фестиваль "Театральное Прихоперье" начался в городе Балашов Саратовской области. На открытии народный артист России Евгений Миронов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета представили спектакль-концерт "Ван Гог. Письма к брату".

"Несмотря ни на что фестиваль сегодня открывается. Я очень рад, что я не просто приехал, а со спектаклем-концертом, который вы сегодня увидите. Я дорожу этим театром, этим городом, этим местом", - цитирует Миронова пресс-служба Минкультуры региона.

В Минкультуры уточнили, что в программе 11 спектаклей, в числе которых постановки Московского губернского театра, Московского академического театра им. Маяковского, МХТ им. Чехова, театра Et Cetera, театра "Скорика", Ярославского академического драматического театра им. Волкова. Также запланирована творческая встреча с артистом театра и кино Антоном Богдановым.

Фестиваль продлится до 20 сентября, завершит его спектакль "Дикарка" театра им. Маяковского.

Теги
РоссияМиронов, Евгений ВитальевичСаратовская областьБашмет, Юрий Абрамович
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