В Воронеже открылся платоновский фестиваль искусств

ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Платоновский фестиваль искусств открылся двумя выставками в Воронежском государственном художественном музее имени Крамского, они посвящены русскому авангарду XX века. Первая представляет живопись и графику, вторая - фотографии, передает корр. ТАСС.

"Вы не представляете, сколько сил было вложено, чтобы фестиваль состоялся. К сожалению, международную программу из-за эпидемиологической ситуации сохранить не получается. Мы сегодня открываем пока одну выставочную программу, впереди две недели невероятных эмоций, невероятных ощущений, вас ждут великолепные спектакли. Хочу поблагодарить вас за то, что знали и верили, что все получится, и мы начнем 10-й Платоновский фестиваль", - сказала руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур.

Художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков добавил, что уже ничто не изменит готовности и решимости организаторов фестиваля провести его в юбилейный год. "Он состоится в тот год, когда и должен был пройти. Именно для Воронежа, для вас. Каждый из вас найдет в программе фестиваля интересные для себя моменты", - сказал Бычков.

В Воронежском государственном музее имени Крамского одновременно открылись две экспозиции авангардистов XX века. Первая выставка "Александр Древин и Надежда Удальцова. Живопись, графика" представит работы этих ярких представителей русского авангарда ХХ века, хранящихся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Тульского музея изобразительных искусств. Вторая выставка называется "Михаил Прехнер. Фотоавангард 1930-х годов", она представляет собрание Московского Мультимедиа Арт Музея и посвящена работам советского фотографа-конструктивиста Михаила Прехнера.

Международный Платоновский фестиваль искусств создали в 2010 году, он посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951) и проводится в Воронеже в июне в течение двух недель. Ежегодно его посещают порядка 100 тыс. человек, в нем планируется около 100 мероприятий по направлениям "Музыка", "Выставки", "Литература". На фестивале вручают Платоновскую премию в области литературы и искусства, в числе ее лауреатов театральный художник и писатель Эдуард Кочергин, актриса Алла Демидова, режиссер Анатолий Васильев и другие. В этом году фестиваль должен был пройти в Воронеже с 5 по 21 июня, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на осень, с 13 по 27 сентября.