В Эрмитаже представили инсталляцию Сокурова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Инсталляцию - посвящение картине Рембрандта "Возвращение блудного сына", автором которой выступил российский кинорежиссер Александр Сокуров, представили в понедельник в Государственном Эрмитаже. Выставка, в создании которой принимали участие молодые петербургские скульпторы и художники, разместилась в пространстве Белого зала в Главном Штабе.

Выставка в Эрмитаже основывается на художественной концепции проекта, представленного в павильоне России на 58-й Венецианской биеннале современного искусства в 2019 году. Экспозиция в Эрмитаже является расширенной и видоизмененной версией показанного в Италии проекта.

"Я пытался посмотреть на эту, как многие говорят, религиозную историю глазами современного человека, который бывал в разных обстоятельствах - и там, где воюют, и там, где мир, и там, где прекрасно, и там, где не очень прекрасно. Этот сюжет, который здесь у нас на выставке, - это абсолютно современный сюжет абсолютно современной жизни. Ничего постороннего, ничего нового. Может быть, только в этом есть что-то фантастическое, потому что это продолжается, продолжается много-много столетий и никак не может закончиться", - сказал журналистам Сокуров. По воплощенному в инсталляции замыслу, вернувшийся к отцу сын - это человек, прошлое которого - война.

Скульптуры и совмещение электронных изображений с живописью

Специально для выставки художник Алексей Перепелкин создал собственный эскиз "Возвращения блудного сына". Сокуров просил его согласия увеличить размеры полотна, чтобы детали возможно было разглядеть на очень близком расстоянии. На инсталляции можно увидеть и скульптурные воплощения отца и сына, которые предстают словно вышедшими из картины Рембрандта. Их авторы - молодые скульпторы Владимир Бродарский и Екатерина Пильникова.

Частью инсталляции стали визуальные произведения, которые представляют собой совмещение электронных изображений с живописью. В одном из них - в "цифровой" картине "Город" - персонажи с картин Рембрандта и рядом - мозаика из сюжетов, связанных с современными войнами. Режиссером монтажа выступил Александр Золотухин, известный зрителям как создатель фильма "Мальчик русский".

Одним из смыслов, которые несет эта инсталляция, по словам Сокурова, является предостережение о возможной опасности, которую может нести вернувшийся с войны человек. "Надо внимательно относиться к тем, кто возвращается, изображая покаяние, раскаяние. Тяжелое, драматичное, трагичное проживание, оно не бесследно, и оно опасно, надо к этим людям относиться с любовью, но с очень большой осторожностью. С чем ты пришел? Надолго ли пришел сюда? Не хочешь ли туда опять вернуться? А, может, ты, вернувшись туда, и в следующий раз опять вернешься с покаянием? Это очень по-человечески все", - сказал режиссер.

Другая часть инсталляции предлагает вернуться к эрмитажной картине Рембрандта "Портрет пожилой женщины". Изображение для выставки увеличили в размерах, поместив его за фигурой сына. "Это некое материнское начало, которое не может остановить, к сожалению, все, что происходит. Она может только в душе сохранять образ, тепло, интонации своего сына", - пояснил Сокуров. Выставка имеет и музыкальное измерение, созданное петербургским кинокомпозитором Андреем Сигле - в затемненном зале звучат фонограммы отдаленных боев, звуки канонады, совмещенные с музыкой Российского рогового оркестра.

"Александр Николаевич - человек который видит вещи, которые другие не видят, и это очень показательно на примере "Блудного сына". Это картина, о которой написаны десятки страниц и несколько книг, причем, о тех смыслах, которые там есть - богословских и прочих других. Александр Николаевич дал новую интерпретацию, жесткую интерпретацию, и картину нарисовал страшную. И тот же самый Александр Николаевич несколько дней назад пришел и добавил к этим скульптурам птичек, которые живут в гнездах, это уже совсем другое - он внес надежду на умиротворение в этом страшном мире", - сказал журналистам генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который также выступил одним из кураторов выставки.

Эмоциональное воздействие

По мнению Пиотровского, в представленной в Главном Штабе выставке каждый пришедший найдет свой смысл. "Неподготовленных зрителей не бывает, бывает много разных уровней смыслов. Великое искусство, так же, как и сам Рембрандт, - там есть для каждого", - считает он.

"Эмоциональное воздействие, эмоциональное чувство, которое может быть главным в восприятии того, что мы показываем, оно откроет какие-то и смысловые новые идеи, соображения зрителю. Я почему-то уверен, что это будет интересно всем, кто сможет попасть сюда", - сказал Сокуров. На брифинге для журналистов режиссер признался, что посвятил эту работу Пиотровскому, которого он назвал своим учителем и наставником.

Выставка "Lk 15, 11-32. Рембрандт. Посвящение. Александр Сокуров" откроется для широкой публики 16 сентября, она будет доступна для посещения по 1 ноября.