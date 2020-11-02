МАМТ представит фотопроект с артистами балета, посвященный проблемам экологии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Примы и премьеры российских музыкальных театров приняли участие в фотопроекте "Le Souffle. Дыхание", посвященном проблемам экологии. Выставка откроется в понедельник в атриуме Московского академического Музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко, сообщила пресс-служба проекта.

"Солисты и примы запечатлены в костюмах из шедевров балетной классики на фоне мусорных полигонов, несанкционированных свалок, сортировочных пунктов. Цель инициативы - расширить и усилить информационное поле, тем самым увеличить интерес общественности к проблемам экологии", - пояснили организаторы. В качестве названия некоторых работ использованы исчезающие виды птиц и бабочек, главная причина сокращения популяции которых - загрязнение окружающей среды.

В объектив Ирины Яковлевой попали ведущие артисты Большого театра России, Мариинского и Михайловского театров, МАМТ, Театра балета им. Бориса Эйфмана, балета Леонида Якобсона, театра "Балет Москва". С идеей проекта выступила Мария Рылеева-Коган.

Гости выставки увидят более 60 работ. Также будет представлена инсталляция "Балерина" художника-скульптора Арсения Старынкевича и примы МАМТ Ксении Шевцовой - скульптура из металла и пластиковых частей пуантов.

"Проблема избытка пластика сегодня напрямую касается и артистов балета, - отметили организаторы выставки. - Большим спросом у современных балерин во всем мире пользуются пуанты из пластика, появившиеся благодаря использованию современных технологий. В отличие от традиционных клееных пуантов, их основу составляет "стакан", отлитый из полимерных материалов. Они более долговечны, но требуют сортировки и переработки после использования".

Выставка будет работать до 3 декабря. Мероприятие проходит при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора).