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Клип на детскую песню Baby Shark побил рекорд Despacito по просмотрам на YouTube

Он набрал более 7,04 млрд просмотров
' Pinkfong! Kids' Songs & Stories/YouTube'

Видеоклип на детскую песню Baby Shark, снятый южнокорейской компанией Pinkfong, стал самым просматриваемым на Youtube, обогнав предыдущего рекордсмена - клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito. Об этом сообщает The Guardian.

С июня 2016 года ролик набрал более 7,04 млрд просмотров. Клип на песню Despacito просмотрели к настоящему времени 7,03 млрд раз.

Песню Baby Shark исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн. Композиция сначала стала популярной в Юго-Восточной Азии, а затем в Соединенных Штатах и Европе, заняв шестую строчку в чарте синглов в Великобритании и 32-ю в США.

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