Клип на детскую песню Baby Shark побил рекорд Despacito по просмотрам на YouTube

Видеоклип на детскую песню Baby Shark, снятый южнокорейской компанией Pinkfong, стал самым просматриваемым на Youtube, обогнав предыдущего рекордсмена - клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito. Об этом сообщает The Guardian.

С июня 2016 года ролик набрал более 7,04 млрд просмотров. Клип на песню Despacito просмотрели к настоящему времени 7,03 млрд раз.

Песню Baby Shark исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн. Композиция сначала стала популярной в Юго-Восточной Азии, а затем в Соединенных Штатах и Европе, заняв шестую строчку в чарте синглов в Великобритании и 32-ю в США.