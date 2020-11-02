Ученые объяснили успех "Игры престолов"

ТАСС, 2 ноября. Математики и литературоведы детально изучили характер повествования в "Игре престолов" и пришли к выводу, что труды Джорджа Мартина больше похожи на реалистичные исландские саги, чем на "Беовульфа" и другие классические мифы и эпосы средневековой Европы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Уорикского университета со ссылкой на статью в журнале PNAS.

"Характер социальных связей между персонажами в "Песни льда и пламени" близок по своему уровню к тому, как работают реальные социальные сети. Этого вполне достаточно, чтобы сделать эту серию более реалистичной, чем эгоцентричные "Беовульф" или "Похищение быка из Куальнге". С точки зрения мифологии "Игра престолов" больше похожа по структуре повествования на исландские саги, чем на эти эпосы", - пишут исследователи.

Сериал "Игра престолов", снятый каналом HBO по мотивам книг из серии "Песни льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина, был одним из самых популярных телевизионных шоу 2010-2019 годов. Его популярность была во многом обусловлена тем, что каждый сезон большое число его ключевых героев умирало или теряло свой статус, а вымышленный мир Мартина оказался невероятно глубоким и богатым.

Успех сериала привлек внимание многих математиков и литературоведов к произведениям Мартина, начавшим серьезно изучать их, используя методы их наук. Они использовали их как для предсказания того, кто из героев доживет до конца сериала, так и для раскрытия секретов успеха сериала и книжной саги Мартина.

Группа британских и ирландских исследователей под руководством Робина Данбара (Robin Dunbar), профессора Оксфордского университета (Великобритания), попытались изучить творчество Мартина с точки зрения того, как было устроено повествование в "Песни льда и пламени" и насколько логичными или неожиданными были различные события с точки зрения "жителей" этого вымышленного мира.

Для этого ученые проанализировали то, как взаимодействовали между собой все персонажи, упоминаемые в книгах Мартина, а также составили максимально точную хронологию подобных контактов, используя методы математики. Аналогичным же образом ученые проанализировали "Беовульфа" и "Похищение быка из Куальнге" - два важнейших эпоса Англии и Ирландии.

Реалистичный мир "Игры престолов"

В общей сложности, в "Игре престолов" задействовано свыше 2 тыс. поименованных персонажей, взаимодействующих друг с другом более 41 тыс. раз. Несмотря на это, типичное число контактов между ними, а также размеры круга общения оставались относительно небольшими во всех главах книги, и были сопоставимы с аналогичными значениями для нашей реальности. Это нехарактерно для "Беовульфа" и "Похищение быка из Куальнге", где повествование завязано на фигурах центральных героев этих эпосов.

В противоположность этому даже центральные персонажи книг Мартина, от чьего лица велось повествование, были знакомы или взаимодействовали примерно с полутора сотнями других героев. Это в целом соответствует тому, с каким количеством знакомых и окружающих имеет дело типичный человек сегодня.

Вдобавок число персонажей в каждой главе обычно было равно примерно трем-четырем десяткам, что является идеальным значением для драм Шекспира и других литературных шедевров прошлого, а сама структура повествования была похожа на то, как устроены саги исландских викингов, а не мифы Англии и Ирландии.

Анализ частоты смертей и других значимых событий в мире "Песни льда и пламени" показывает, что вымышленный мир Мартина не является излишне кровавым, случайным или просто перенасыщенным. В этом отношении, по мнению профессора Данбара и его коллег, он тоже больше напоминает реальный мир, чем эпос и мифы прошлого.

Эта реалистичность, как считают ученые, является одной из двух главных причин популярности "Игры престолов", так как она позволяет читателям и зрителям удерживать в памяти все происходящие события и ориентироваться в отношениях между героями, несмотря на их кажущуюся запутанность и сложность.

В свою очередь, ощущение случайности происходящего, по мнению ученых, специально создается Джорджем Мартином при помощи "временных прыжков" между разными главами для того, чтобы увлечь читателя и заставить его разобраться в ситуации, анализируя имеющуюся у него информацию. Оба этих приема помогли "Песни льда и пламени" прочно войти культуру и интеллектуальную жизнь начала текущего столетия, заключают ученые.