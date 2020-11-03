Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открывается в Калининграде 3 ноября

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" откроется во вторник в Калининграде спектаклем "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха в постановке режиссера - лауреата премии "Золотая маска" Владимира Панкова и продлится по 8 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт".

"3 ноября на сцене Калининградского драматического театра открывается XVII Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" с показами лучших спектаклей из Москвы и Санкт-Петербурга. Много лет с успехом представляющий работы известных театров и современных режиссеров фестиваль стартует в этом году с аншлаговой постановкой столичного Центра драматургии и режиссуры - "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха лауреата "Золотой маски" режиссера Владимира Панкова. Главную роль (Кармайкл) исполняет заслуженный артист РФ Андрей Заводюк", - рассказали организаторы фестиваля.

Спектакль Владимира Панкова "Однорукий из Спокана" - трагифарс о загадочном страннике, одержимом поисками собственной руки. В отеле провинциального американского городка незадачливая пара жуликов попадает в плен к безумцу, жаждущему мести. Маленькая комната гостиничного номера на сцене превратится в поле битвы.

Спектакль вошел в лонг-лист премии зрительских симпатий "Звезда театрала" 2019 года в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

"Балтийские сезоны" будут проходить на площадках драматического и музыкального театров в Калининграде до 8 декабря, сказали в пресс-службе. Программа поделена на две части. Первая - "Современная классика", которая включает спектакли "Однорукий из Спокана" Центра драматургии и режиссуры (Москва), "Ночь Гельвера" по пьесе Ингмара Вилквиста в постановке лауреата Государственной премии РФ Александра Баргмана (Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской), "Нэнси" режиссеров Ивана Вырыпаева (лауреат премии "Золотая маска") и Никиты Владимирова (Московский театр "Современник"), "Дом" по пьесе лауреата премии "Золотая маска" Евгения Гришковца и Анны Матисон (режиссер - заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, Московский художественный театр им. А. П. Чехова).

Вторая часть программы - "Будущее театра. Плоды просвещения". В ней Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России представит спектакль студентов мастерской заслуженного артиста России В. Н. Драгунова "Русский крест" по прозе Федора Абрамова, посвященный 100-летию со дня рождения писателя и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Режиссер-постановщик спектакля - Татьяна Пышнова, заслуженная артистка Удмуртии, профессор, актриса драматического театра и кино. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) представит спектакль студентов факультета эстрады в постановке режиссера, народного артиста России Валерия Гаркалина "Дом на границе в открытом море" по пьесам абсурдиста Славомира Мрожека "Дом на границе" и "В открытом море".

Сберечь жизни и здоровье зрителей и артистов

Организаторы отметили, что с учетом эпидемической ситуации фестиваль будет проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции, контроля состояния здоровья. "Главная задача - беречь жизни и здоровье зрителей, артистов и дирекции гастролирующего и принимающего театров, для этого мы делаем все возможное, чтобы гастроли прославленных театральных коллективов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининграде проходили в полной безопасности", - сказали в пресс-службе.

Об истории "Балтийских сезонов"

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" был инициирован в 2004 году. Реализовать идею было поручено Российскому государственному театральному агентству (РГТА), генеральным директором которого является Дмитрий Смелянский. Предложенный РГТА проект не имел аналогов: три месяца еженедельных театральных и музыкальных событий с участием лучших исполнителей и коллективов страны.

За 16 лет в фестивалях приняли участие 85 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов. Среди них Малый театр России, Большой театр России, Пермский академический театр оперы и балета, МХАТ имени М. Горького, Театр имени Евгения Вахтангова, "Геликон-Опера", Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Национальный драматический театр России (Александринский театр), Театр имени Владимира Маяковского, Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, Ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева, Русский народный хор им. М. Пятницкого.

Перед калининградцами также выступали артисты ведущих театров из Литвы, Латвии, Франции, Израиля, Грузии, Украины, Италии, Канады.

В 2007-2019 годы в "Балтийских сезонах" были представлены спектакли студентов ведущих театральных вузов России: ГИТИСа, Школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени А. П. Чехова, Российского государственного института сценических искусств (ранее - Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), Высшего театрального училища (института) им. М. С. Щепкина, ВГИКа, Театрального института имени Бориса Щукина. С 2009 года программа студенческих спектаклей получила название "Будущее театра. Плоды просвещения".

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