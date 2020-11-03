В Сочи стартовал Международный кинофестиваль SIFFA

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль SIFFA стартовал в Сочи во вторник, конкурсантами являются 50 картин, жюри определит победителей в течение пяти дней, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи.

"Международный кинофестиваль SIFFA 2020 открылся в Сочи. В течение пяти дней жюри предстоит выбрать лучшие работы из 50 картин, представленных в конкурсной программе. Оценивать работы кинематографистов будут сооснователь кинофестиваля телевизионный продюсер и режиссер Мохи Кандур, народный артист РФ Владимир Хотиненко, актриса Ди Андерсон, заслуженные деятели искусств РФ Валерий Ворона и Владимир Шевельков, кандидат искусствоведения Татьяна Яковлева, продюсер Наталья Иванова, актриса Дебби Арнольд, кинопродюсер Стивен Мао, народная артистка Южной Осетии Оксана Сташенко, актер Питер Феррис, актриса Розита Ройс, режиссер и продюсер Карл Бардош", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что фестиваль проводится в пятый раз, в связи с пандемией коронавируса кинопоказы и музыкальная часть фестиваля пройдут в онлайн-режиме, что позволит расширить аудиторию зрителей. В этом году программа расширена такими номинациями, как конкурс полнометражных игровых фильмов, полнометражного документального кино, короткометражных (документальных, игровых, анимационных) фильмов, также состоится смотр картин, снятых на мобильные устройства.

По данным пресс-службы фестиваля, церемония открытия состоялась в Зимнем театре города Сочи.

Сочинский международный кинофестиваль и кинопремии "ИРИДА" (Sochi International Film Festival & Awards - SIFFA) - российско-британский открытый международный кинопроект, который проводится два раза в год в Сочи и Лондоне. Кинофестиваль появился в 2016 году по личной инициативе Любови Балаговой-Кандур. SIFFA продвигает российские фильмы и их создателей на престижных международных кинофестивалях.